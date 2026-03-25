Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:54 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/filimonov-2082841649.html
Филимонов встретился с основателем фонда "Женщины за жизнь" Москвитиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_0:140:3268:1978_1920x0_80_0_0_90f264b2dc4acd987b5c2853638fb2d8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024491581_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_f97b7b0d421e91b3817bcd9da02c44d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с основателем благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Рабочая встреча состоялась в правительстве Вологодской области.
"Наталья Москвитина – мать четверых детей, поэтому хорошо понимает задачи, которые мы реализуем на Вологодчине в сфере демографии. Общественный деятель поделилась своими идеями и выразила готовность работать на благо нашего региона. Поблагодарил Наталью Игоревну за внимание к развитию Вологодской области, готовность применять все свои знания и опыт для продвижения наших инициатив на федеральном уровне", – сказал глава региона.
Почти 10 лет Москвитина ведет телепроекты, направленные на сохранение беременности, отстаивает традиционные семейные ценности. Телеведущая активно занимается благотворительностью, в 2016 году создала фонд, который помогает женщинам в ситуации репродуктивного выбора, поддерживая материально и оказывая юридическую и психологическую помощь.
Москвитина также ведет широкую общественную деятельность, является членом Общественной палаты Российской Федерации, участвует в разработке и продвижении законодательных инициатив в сфере защиты семьи и детства, ее предложения находят поддержку Русской православной церкви. Она входит в состав общественных советов федеральных органов власти, которые занимаются различными аспектами семейной политики.
Правительство Вологодской области уделяет особое внимание реализации инициатив по народосбережению. Комплекс включает в себя решение проблемы с алкомаркетами, борьбу с "наливайками", профилактику рынка вейп-продукции, поддержку молодых и многодетных семей, профилактику искусственного прерывания беременности. Вместе они дали ощутимый результат – впервые за 11 лет регион вышел из депопуляции.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала