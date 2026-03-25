Филимонов встретился с основателем фонда "Женщины за жизнь" Москвитиной

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с основателем благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Натальей Москвитиной, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рабочая встреча состоялась в правительстве Вологодской области.

"Наталья Москвитина – мать четверых детей, поэтому хорошо понимает задачи, которые мы реализуем на Вологодчине в сфере демографии. Общественный деятель поделилась своими идеями и выразила готовность работать на благо нашего региона. Поблагодарил Наталью Игоревну за внимание к развитию Вологодской области, готовность применять все свои знания и опыт для продвижения наших инициатив на федеральном уровне", – сказал глава региона.

Почти 10 лет Москвитина ведет телепроекты, направленные на сохранение беременности, отстаивает традиционные семейные ценности. Телеведущая активно занимается благотворительностью, в 2016 году создала фонд, который помогает женщинам в ситуации репродуктивного выбора, поддерживая материально и оказывая юридическую и психологическую помощь.

Москвитина также ведет широкую общественную деятельность, является членом Общественной палаты Российской Федерации, участвует в разработке и продвижении законодательных инициатив в сфере защиты семьи и детства, ее предложения находят поддержку Русской православной церкви. Она входит в состав общественных советов федеральных органов власти, которые занимаются различными аспектами семейной политики.