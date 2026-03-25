Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 25.03.2026 (обновлено: 16:00 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/elektrichka-2082760256.html
Стала известна стоимость билетов на электричку из Смоленска до Орши
2026-03-25T08:33:00+03:00
2026-03-25T16:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_0303cc0afd51d53aa6192c3ca203b407.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152547/74/1525477487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_36fee8fccfbd261e2fd5a477d0178e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стала известна стоимость билетов на электричку из Смоленска до Орши

Билет на электричку из Смоленска до Орши стоит 500 руб, до Витебска – 435 руб

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВагон поезда
Вагон поезда - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Вагон поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стоимость билета на электричку от Смоленска до Орши составляет 500 рублей в одну сторону, до Витебска – 435 рублей, выяснило РИА Новости в приложении РЖД по продаже билетов.
Компания ранее в среду сообщила, что открыта продажа билетов на электрички из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу. Они будут ходить со 2 апреля ежедневно до трех раз в сутки.
"Теперь из Смоленска в Витебск можно добраться за два часа на прямой электричке, а из Смоленска в Оршу - за 1 час и 40 минут", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Расписание рейсов составлено так, чтобы время ожидания при пересадках между маршрутами и поездами до других городов России и Белоруссии не превышало часа.
"Синхронизированы тарифы и льготы – льготные категории пассажиров России и Беларуси смогут равноценно пользоваться скидками на проезд на всем маршруте", - отмечает Минтранс РФ.
Минтранс ранее сообщал РИА Новости, что после запуска первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск планируется запуск на маршрутах Великие Луки - Полоцк, Великие Луки - Витебск и Брянск - Гомель.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала