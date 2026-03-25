Стала известна стоимость билетов на электричку из Смоленска до Орши

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Стоимость билета на электричку от Смоленска до Орши составляет 500 рублей в одну сторону, до Витебска – 435 рублей, выяснило РИА Новости в приложении РЖД по продаже билетов.
"Теперь из Смоленска в Витебск можно добраться за два часа на прямой электричке, а из Смоленска в Оршу - за 1 час и 40 минут", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Расписание рейсов составлено так, чтобы время ожидания при пересадках между маршрутами и поездами до других городов России и Белоруссии не превышало часа.
"Синхронизированы тарифы и льготы – льготные категории пассажиров России и Беларуси смогут равноценно пользоваться скидками на проезд на всем маршруте", - отмечает Минтранс РФ.
Минтранс ранее сообщал РИА Новости, что после запуска первых пригородных поездов из Смоленска в Оршу и Витебск планируется запуск на маршрутах Великие Луки - Полоцк, Великие Луки - Витебск и Брянск - Гомель.