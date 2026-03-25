Ефимов: в комплекс электродепо "Троицкое" войдет 11 зданий и сооружений - РИА Новости, 25.03.2026
11:46 25.03.2026
Ефимов: в комплекс электродепо "Троицкое" войдет 11 зданий и сооружений
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В состав комплекса электродепо "Троицкое", которое будет обслуживать поезда одноименной линии метро, войдет 11 сооружений и зданий, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что самым крупным зданием электродепо будет производственно-административный блок.
"В его состав войдет административно-бытовой и отстойно-ремонтный корпуса, мотодепо, участки мойки составов и обточки колесных пар. Общая площадь застройки превысит 112 тысяч квадратных метров. Завершить создание электродепо планируется в 2029 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Стройплощадка будущего электродепо находится между Калужским и Новомихайловским шоссе на границе Троицкого и Новомосковского административных округов. В одну смену на работу максимально смогут выходить 540 человек, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте строительства электродепо "Троицкое".
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
