https://ria.ru/20260325/efimov-2082782678.html
Ефимов: в комплекс электродепо "Троицкое" войдет 11 зданий и сооружений
2026-03-25T11:46:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070615912_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_6971041358dc7bd7bdfc28c32d3488c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070615912_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47a6da50a36c521f93d69bc11c9bbd92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В состав комплекса электродепо "Троицкое", которое будет обслуживать поезда одноименной линии метро, войдет 11 сооружений и зданий, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что самым крупным зданием электродепо будет производственно-административный блок.
"В его состав войдет административно-бытовой и отстойно-ремонтный корпуса, мотодепо, участки мойки составов и обточки колесных пар. Общая площадь застройки превысит 112 тысяч квадратных метров. Завершить создание электродепо планируется в 2029 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Стройплощадка будущего электродепо находится между Калужским и Новомихайловским шоссе на границе Троицкого и Новомосковского административных округов. В одну смену на работу максимально смогут выходить 540 человек, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте строительства электродепо "Троицкое".