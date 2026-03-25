© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в комплекс электродепо "Троицкое" войдет 11 зданий и сооружений

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В состав комплекса электродепо "Троицкое", которое будет обслуживать поезда одноименной линии метро, войдет 11 сооружений и зданий, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении уточняется, что самым крупным зданием электродепо будет производственно-административный блок.

"В его состав войдет административно-бытовой и отстойно-ремонтный корпуса, мотодепо, участки мойки составов и обточки колесных пар. Общая площадь застройки превысит 112 тысяч квадратных метров. Завершить создание электродепо планируется в 2029 году", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Стройплощадка будущего электродепо находится между Калужским и Новомихайловским шоссе на границе Троицкого и Новомосковского административных округов. В одну смену на работу максимально смогут выходить 540 человек, добавляется в пресс-релизе.