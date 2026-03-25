11:16 25.03.2026
Красноярский край стал вторым по реализации молодежной политики
Красноярский край стал вторым по реализации молодежной политики
Красноярский край, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Юнармия
Красноярский край стал вторым по эффективности реализации молодежной политики

КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Красноярский край по сравнению с прошлым годом улучшил свою позицию и занял второе место среди регионов РФ по эффективности реализации молодёжной политики в стране, сообщает пресс-служба агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.
"Росмолодёжь подвела итоги мониторинга эффективности реализации молодежной политики среди регионов России за 2025 год. Среди субъектов с численностью молодежи более 500 тысяч человек Красноярский край занял второе место, поднявшись на одну позицию выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
В мониторинге учитывалось 60 критериев. Оценивалась инфраструктура молодежной политики, участие молодежи региона в проектах Росмолодёжи, поддержка молодежных инициатив, взаимодействие с вузами, нормативно-правовая база, меры по развитию добровольчества, творческой молодежи, молодежного туризма, поддержке молодых семей, профилактике терроризма и деструктивного поведения.
"Этот результат – общая победа. К ней шли сотрудники образовательных организаций, общественные деятели, муниципальные команды и сотрудники подведомственных учреждений. Мы работали как единая большая команда. Каждый проект и каждая инициатива приближают нас к развитию молодежи региона. Нас ценят на уровне страны, на наше качество работы равняются", - сказал глава краевого агентства Виктор Коломиец.
По данным пресс-службы, регион обладает самой большой сетью муниципальных молодежных центров – более 70 во всех территориях края. Ежегодно пространства для досуга молодежи обновляются.
Особое внимание в крае уделяют подросткам и школьникам. Ключевой точкой входа в патриотическое воспитание стали центры "Юнармия" в Емельяновском и Каратузском округах. Одна из приоритетных тем молодежной политики – трудовое воспитание. Летом 2025 года трудоустроили 2414 бойцов студенческих отрядов Красноярского края на объекты регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней. За счет средств краевого бюджета реализовали 476 проектов по благоустройству.
