Красноярский край стал вторым по реализации молодежной политики

КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Красноярский край по сравнению с прошлым годом улучшил свою позицию и занял второе место среди регионов РФ по эффективности реализации молодёжной политики в стране, сообщает пресс-служба агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.

"Росмолодёжь подвела итоги мониторинга эффективности реализации молодежной политики среди регионов России за 2025 год. Среди субъектов с численностью молодежи более 500 тысяч человек Красноярский край занял второе место, поднявшись на одну позицию выше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

В мониторинге учитывалось 60 критериев. Оценивалась инфраструктура молодежной политики, участие молодежи региона в проектах Росмолодёжи, поддержка молодежных инициатив, взаимодействие с вузами, нормативно-правовая база, меры по развитию добровольчества, творческой молодежи, молодежного туризма, поддержке молодых семей, профилактике терроризма и деструктивного поведения.

"Этот результат – общая победа. К ней шли сотрудники образовательных организаций, общественные деятели, муниципальные команды и сотрудники подведомственных учреждений. Мы работали как единая большая команда. Каждый проект и каждая инициатива приближают нас к развитию молодежи региона. Нас ценят на уровне страны, на наше качество работы равняются", - сказал глава краевого агентства Виктор Коломиец.

По данным пресс-службы, регион обладает самой большой сетью муниципальных молодежных центров – более 70 во всех территориях края. Ежегодно пространства для досуга молодежи обновляются.