17:38 25.03.2026
Космонавты Дубров и Кикина в открытом космосе обновят старейший модуль МКС
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина в ходе одного из выходов в открытый космос заменят панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования первого модуля Международной космической станции - Функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря", сообщил в среду Центр подготовки космонавтов (ФПК) имени Гагарина.
Космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина в среду в гидролаборатории ЦПК провели подводную тренировку выхода в открытый космос.
Запуск РН Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-33 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Космонавт Кудь-Сверчков пристыковал корабль "Прогресс МС-33" к МКС
24 марта, 16:42
"Основная задача, которую Петру Дуброву и Анне Кикиной предстоит выполнить во время выхода в открытый космос в условиях реального космического полёта – это замена одной из двух панелей регулятора расхода жидкости в системе обеспечения теплового режима функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" российского сегмента МКС", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центра.
Отмечается, что Дубров уже менял аналогичную панель во время своего первого полёта в 2021 году, тогда он выходил в открытый космос с Олегом Новицким. Сама операция, по его словам, несложная, но система терморегулирования очень важна, поэтому во время такой ответственной работы нужно внимательно за всем следить и "быть осторожным с другим оборудованием, которое установлено на внешней поверхности модуля".
Основным принципом работы он назвал очерёдность.
"Один оператор обеспечивает безопасность, контролирует положение укладки, которая представляет собой большой цилиндрический контейнер с поручнями и выступающими частями для его фиксации. Пока этот оператор его удерживает, фиксирует и контролирует, второй перемещается на какую-то часть пути. Затем контейнер передаётся этому оператору, и перемещение начинает второй, и вот таким образом, по очереди, небольшими шагами мы идём к месту работы", – рассказал космонавт.
Дубров с Кикиной во время тренировки перемещали контейнер с панелью вручную, но во время выхода для этой операции, а также для утилизации старой сменной панели будет использован манипулятор ERA.
Отмечается, что задачи, отработанные в ходе тренировки, космонавтам предстоит выполнить во время выхода под номером 67.
Последнему на сегодняшний день выходу, который совершили российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий 28 октября 2025 года, был присвоен номер 65. Ранее сообщалось, что находящиеся сейчас на станции российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев могут совершить до двух выходов в открытый космос.
Ранее сообщалось, что Дубров и Кикина летом 2026 года отправятся на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-29". В ходе своей подготовки к полёту они также проводили тренировки по управлению роботом "Теледроид", предназначенным для работы в открытом космосе.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Глава "Роскосмоса" рассказал, когда МКС сведут с орбиты
10 марта, 14:43
 
