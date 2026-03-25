Космонавты Дубров и Кикина в открытом космосе обновят старейший модуль МКС

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина в ходе одного из выходов в открытый космос заменят панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования первого модуля Международной космической станции - Функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря", сообщил в среду Центр подготовки космонавтов (ФПК) имени Гагарина.

"Основная задача, которую Петру Дуброву и Анне Кикиной предстоит выполнить во время выхода в открытый космос в условиях реального космического полёта – это замена одной из двух панелей регулятора расхода жидкости в системе обеспечения теплового режима функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" российского сегмента МКС", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центра.

Отмечается, что Дубров уже менял аналогичную панель во время своего первого полёта в 2021 году, тогда он выходил в открытый космос с Олегом Новицким . Сама операция, по его словам, несложная, но система терморегулирования очень важна, поэтому во время такой ответственной работы нужно внимательно за всем следить и "быть осторожным с другим оборудованием, которое установлено на внешней поверхности модуля".

Основным принципом работы он назвал очерёдность.

"Один оператор обеспечивает безопасность, контролирует положение укладки, которая представляет собой большой цилиндрический контейнер с поручнями и выступающими частями для его фиксации. Пока этот оператор его удерживает, фиксирует и контролирует, второй перемещается на какую-то часть пути. Затем контейнер передаётся этому оператору, и перемещение начинает второй, и вот таким образом, по очереди, небольшими шагами мы идём к месту работы", – рассказал космонавт.

Дубров с Кикиной во время тренировки перемещали контейнер с панелью вручную, но во время выхода для этой операции, а также для утилизации старой сменной панели будет использован манипулятор ERA.

Отмечается, что задачи, отработанные в ходе тренировки, космонавтам предстоит выполнить во время выхода под номером 67.

Последнему на сегодняшний день выходу, который совершили российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий 28 октября 2025 года, был присвоен номер 65. Ранее сообщалось, что находящиеся сейчас на станции российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков Сергей Микаев могут совершить до двух выходов в открытый космос.