Книги Драгунского не снимали с продаж после ошибочной проверки ИИ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Книги писателя Виктора Драгунского не снимали с продажи после того, как программа с использованием искусственного интеллекта ошибочно отнесла его произведения к подпадающим под запрет по закону о пропаганде наркотиков, сообщил генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

Ранее Капьев в своем Telegram-канале рассказал, что искусственный интеллект посчитал произведения Драгунского подпадающими под запрет по закону о пропаганде наркотиков из-за "Драг" в фамилии автора (drug в переводе с английского - "наркотики").

"Мы, конечно, же, Виктора Драгунского не снимали с продаж. Это по нему пришла ошибка", - написал глава " Эксмо ".

Издатель отметил, что искусственный интеллект при анализе книг на соответствие законодательству допускает много ошибок, которые приходится проверять и вычищать вручную. Ошибка с маркировкой Драгунского была обнаружена в программе одного из партнеров издательства, добавил он.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.