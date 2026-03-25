Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 25.03.2026
Книги Драгунского не снимали с продаж после ошибочной проверки ИИ
общество
россия
эксмо
книги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153359/82/1533598287_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_60af0537936f6d9d44845bec65a54fa4.jpg
https://ria.ru/20260323/knigi-2082314685.html
https://ria.ru/20260314/kniga-2080690315.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153359/82/1533598287_171:0:2828:1993_1920x0_80_0_0_7c3dd077d549af0269d49e106c85d368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА НовостиВиктор Драгунский. "Денискины рассказы"
Виктор Драгунский. Денискины рассказы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости
Виктор Драгунский. "Денискины рассказы". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Книги писателя Виктора Драгунского не снимали с продажи после того, как программа с использованием искусственного интеллекта ошибочно отнесла его произведения к подпадающим под запрет по закону о пропаганде наркотиков, сообщил генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.
Ранее Капьев в своем Telegram-канале рассказал, что искусственный интеллект посчитал произведения Драгунского подпадающими под запрет по закону о пропаганде наркотиков из-за "Драг" в фамилии автора (drug в переводе с английского - "наркотики").
"Мы, конечно, же, Виктора Драгунского не снимали с продаж. Это по нему пришла ошибка", - написал глава "Эксмо".
Издатель отметил, что искусственный интеллект при анализе книг на соответствие законодательству допускает много ошибок, которые приходится проверять и вычищать вручную. Ошибка с маркировкой Драгунского была обнаружена в программе одного из партнеров издательства, добавил он.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Штрафы за нарушение закона для юридических лиц составят до 600 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей без оформленного юрлица – до 30 тысяч рублей, а в случае привлечения к ответственности дважды в течение года последует уголовная ответственность с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация продукции, нарушающей законодательство.
Ранее Минцифры России сообщили о запуске осенью программы с использованием искусственного интеллекта для выявления наличия в книгах запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала