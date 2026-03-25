"Наградят Путина". На Западе резко высказались о России

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Европейские лидеры своим отношением к России делают урегулирование украинского конфликта невозможным, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
«
"Утверждая, что признание беспокойства России по поводу вопросов безопасности — попытка "узаконить" военную операцию, или заявляя, что дипломатия "вознаграждает" Путина, европейские лидеры делают дипломатическое решение невозможным и тем самым способствуют затягиванию войны, которая разрушает Украину", — написал он в социальной сети X.
По словам Диесена, вранье европейских стран о ходе конфликта лишь вредит не только украинцам, о и им самим себе.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва остается открыта для переговоров по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что каждый раунд переговоров по Украине — шаг в сторону нахождения формулы урегулирования при учете интересов России.