Партия премьера Дании не набрала голосов для формирования правительства

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Социал-демократическая партия Дании, возглавляемая премьер-министром Метте Фредериксен, побеждает на выборах с 21,9% голосов, однако у нее и других кандидатов в премьеры нет большинства для формирования правительства, сообщает телерадиокомпания DR

Двадцать четвертого марта в Дании прошли парламентские выборы. Как сообщает DR, явка составила 84%.

По данным телерадиокомпании, социал-демократы получили 21,9% голосов. Социалистическая народная партия (SF) занимает второе место, заручившись поддержкой 11,6% избирателей, а партия министра обороны Троэльса Лунда Поульсена "Венстре" находится на третьем месте с 10,1% голосов. Поульсен - один из кандидатов в премьеры страны.

Четвертое место занял "Либеральный альянс", набравший 9,4% голосов, а на пятом месте - Датская народная партия с 9,1%.

Как сообщает DR, на этот раз нижний порог преодолели все 12 партий. Отмечается, что в последний раз подобное случалось в 1953 году, когда был введен избирательный барьер.

"Теперь, после подсчета всех голосов, можно сделать вывод о том, что и социал-демократы, и "Венстре" получили исторические плохие результаты выборов", - пишет телерадиокомпания.

Как напоминает DR, у социал-демократов в последний раз такие плохие результаты были в 1903 году, а "Венстре" с таким столкнулась впервые.

Как поясняет телерадиокомпания, из нынешних результатов следует, что ни один из кандидатов в премьеры не сможет собрать необходимое большинство. Поэтому партиям придется начать переговоры, чтобы решить, кто будет формировать правительство.

В феврале DR сообщала, что всего на пост премьера Дании пока что выдвинулись четыре кандидата: Поульсен, Фредериксен от Социал-демократов, лидер "Либерального альянса" депутат Алекс Ванопслаг и лидер "Гражданской партии" депутат Ларс Бойе Матиэсен.