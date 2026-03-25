16:34 25.03.2026
Советницу чешского премьера внесли в базу "Миротворца"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Советница премьера Чехии Андрея Бабиша по вопросам свободы слова Наталия Вахатова внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Ее персональные данные были опубликованы на сайте в среду. "Миротворец" обвиняет Вахатову в публичной поддержке России, а также в якобы участии в актах гуманитарной агрессии против Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Вахатова в прошлом регулярно давала интервью российскому сайту Sputnik, критиковала Украину после 2014 года, а также факт того, что ее брат Федор Вахата уже много лет руководит компанией ООО "М.Б.А. Финансы" в России.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
