Болгария сняла санкции против России для поставки комплектующих на АЭС
Правительство Болгарии одобрило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй", сообщает Болгарское... РИА Новости, 25.03.2026
Болгария временно сняла санкции против РФ для поставки комплектующих на АЭС
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Правительство Болгарии одобрило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй", сообщает Болгарское национальное радио (БНР
).
Министр энергетики Трайчо Трайков заявил, что причиной стали проблемы с мембранными устройствами в шестом энергоблоке станции, которые привели к незапланированным остановкам на ремонт с начала года. По его словам, санкционные исключения состоят из десяти отдельных процедур.
"Чтобы избежать повторения подобных событий в будущем, мы заблаговременно ввели десять процедур. Это решение совета министров, которое уже принято, чтобы все шло по плану и без сбоев", - сказал министр, слова которого приводит БНР.
Ранее Трайков сообщил, что финансовый ущерб от аварийных отключений энергоблоков на АЭС исчисляется десятками миллионов евро.
Единственная болгарская АЭС "Козлодуй
" была построена при активном участии СССР
и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она одна из крупнейших в восточной Европе
, но в 2006 году Болгария
в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Действующими на станции остались построенные Советским Союзом пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-
1000 с установленной электрической мощностью в тысячу мегаваттов каждый.