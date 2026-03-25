Болгария сняла санкции против России для поставки комплектующих на АЭС

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Правительство Болгарии одобрило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй", сообщает Правительство Болгарии одобрило временное снятие части антироссийских санкций для поставки оригинальных комплектующих для АЭС "Козлодуй", сообщает Болгарское национальное радио (БНР ).

Министр энергетики Трайчо Трайков заявил, что причиной стали проблемы с мембранными устройствами в шестом энергоблоке станции, которые привели к незапланированным остановкам на ремонт с начала года. По его словам, санкционные исключения состоят из десяти отдельных процедур.

"Чтобы избежать повторения подобных событий в будущем, мы заблаговременно ввели десять процедур. Это решение совета министров, которое уже принято, чтобы все шло по плану и без сбоев", - сказал министр, слова которого приводит БНР.

Ранее Трайков сообщил, что финансовый ущерб от аварийных отключений энергоблоков на АЭС исчисляется десятками миллионов евро.