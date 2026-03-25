Т-Банк и "Онкологика" изучили, как россияне жертвуют на помощь онкобольным

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Более трети россиян не знает о существовании в стране благотворительных фондов, помогающих взрослым с онкозаболеваниями, и лишь 14% жертвовали деньги на эти цели за последний год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Т-Банком и благотворительным фондом "Онкологика".

"О существовании в России благотворительных фондов, помогающих взрослым с онкозаболеванием, не знает более трети (36%) россиян. Из тех, кто знает о существовании таких фондов, только 38% смогли назвать хотя бы один из них. В основном (64%) россияне за последний год жертвовали на помощь детям: поддержку сирот, лечение тяжелых заболеваний и так далее. Только 14% опрошенных жертвовали на поддержку взрослых с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении Т-Банка.

При этом 40% респондентов сталкивались с онкологическими заболеваниями у себя или близких. Только 6% обращались в фонды поддержки онкобольных. Помимо лечения, многим также требовалась психологическая (40%), бытовая (40%) и информационная (40%) помощь.

В целом большинство (83%) россиян положительно относятся к благотворительности, 77% доверяют благотворительным фондам, однако за последний год деньги жертвовали только 53% респондентов.

"За последние 12 месяцев 44% опрошенных жертвовали в фонды 2—3 раза, 22% ― один раз. При этом регулярный перевод средств на благотворительность настроен у 8% опрошенных. Таким образом, благотворительность носит не системный, а скорее эпизодический реактивный характер, связанный, в первую очередь, с эмоциональной мотивацией", - делают вывод авторы исследования.

Согласно результатам опроса, почти половина россиян (43%) скорее пожертвуют деньги на лечение онкозаболевания ребенку, только 2% ― скорее взрослому, а 36% с равной вероятностью пожертвуют взрослому и ребенку. Выбор в пользу пожертвования на лечение детей чаще всего объясняют тем, что дети ― более уязвимая категория населения (55%), у них больше шансов на выздоровление (36%), а также тем, что такие сборы попадают в поле зрения чаще (34%).

"Во многом поведение жертвователей определяется видимостью благотворительных сборов и эмоциональным откликом, а не объективной потребностью в помощи. Мы знаем, что сборы на лечение онкобольных взрослых реже встречаются в медиаполе, и это приводит к отсутствию знаний о проблеме. Основной поток пожертвований направлен детям, хотя значительная доля онкопациентов — взрослые. Именно поэтому в рамках "Курса добра" мы считаем важным помогать фондам, которые работают с разными целевыми аудиториями и находят решения системных задач", - приводится в сообщении комментарий руководителя отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяны Поляковой.