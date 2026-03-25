На Аллее славы ЦСКА установили бюст бронзового призера ЧМ-1966 Пономарева

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бюст бывшего защитника сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Владимира Пономарева в среду был торжественно установлен на аллее славы армейского клуба, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пономареву 86 лет. В составе ЦСКА он дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР, а также выходил в финал Кубка страны. Четырежды раза входил в список 33 лучших игроков Советского Союза (трижды под первым номером). В составе сборной СССР защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 1966 года.
"Несколько дней не спал. Хочу выразить огромную благодарность президиуму совета ветеранов и начальнику ЦСКА. Это большое событие в моей жизни. До конца своих дней буду помнить этот день", - сказал Пономарев.
На аллее славы ЦСКА установлены бюсты легенд армейского клуба – героев Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. В их числе Всеволод Бобров, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Анатолий Карпов, Анатолий Тарасов, Борис Михайлов, Александр Гомельский, Виктор Тихонов, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и другие.