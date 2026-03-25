На Аллее славы ЦСКА установили бюст бронзового призера ЧМ-1966 Пономарева
15:42 25.03.2026 (обновлено: 17:09 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/bjust-2082856683.html
На Аллее славы ЦСКА установили бюст бронзового призера ЧМ-1966 Пономарева
На Аллее славы ЦСКА установили бюст бронзового призера ЧМ-1966 Пономарева - РИА Новости Спорт, 25.03.2026
На Аллее славы ЦСКА установили бюст бронзового призера ЧМ-1966 Пономарева
Бюст бывшего защитника сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Владимира Пономарева в среду был торжественно установлен на аллее славы армейского клуба,... РИА Новости Спорт, 25.03.2026
спорт, владимир пономарев, пфк цска, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Владимир Пономарев, ПФК ЦСКА, Вокруг спорта
На Аллее славы ЦСКА установили бюст бронзового призера ЧМ-1966 Пономарева

На аллее славы армейского клуба установили бюст Пономарева

© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкФутболист Владимир Пономарев, 1960-е годы
Футболист Владимир Пономарев, 1960-е годы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бюст бывшего защитника сборной СССР по футболу и московского ЦСКА Владимира Пономарева в среду был торжественно установлен на аллее славы армейского клуба, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пономареву 86 лет. В составе ЦСКА он дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР, а также выходил в финал Кубка страны. Четырежды раза входил в список 33 лучших игроков Советского Союза (трижды под первым номером). В составе сборной СССР защитник стал бронзовым призером чемпионата мира 1966 года.
«

"Несколько дней не спал. Хочу выразить огромную благодарность президиуму совета ветеранов и начальнику ЦСКА. Это большое событие в моей жизни. До конца своих дней буду помнить этот день", - сказал Пономарев.

На аллее славы ЦСКА установлены бюсты легенд армейского клуба – героев Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. В их числе Всеволод Бобров, Ирина Роднина, Владислав Третьяк, Анатолий Карпов, Анатолий Тарасов, Борис Михайлов, Александр Гомельский, Виктор Тихонов, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов и другие.
