09:35 25.03.2026
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
Автомобили коммунальных служб дезинфицируют дороги и тротуары в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование", - рассказал Бирюков.
Архитектурно-художественная подсветка Театра Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Более ста объектов Москвы оборудовали художественной подсветкой в 2025 году
10 марта, 09:26
Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.
"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность. На склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации
24 марта, 13:05
 
