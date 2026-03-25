https://ria.ru/20260325/biryukov-2082769523.html
Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T09:35:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2ea66c0ba0b3995b74bea58535479358.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a36a402924ca4934820100aa5e42b3ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы перевели дорожно-уборочную технику на летний режим работы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха весь парк коммунальной техники переведен на летний режим содержания. Для обеспечения ежедневной уборки города на машины установлено поливомоечное оборудование", - рассказал Бирюков
Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.
"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность. На склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.