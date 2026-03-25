Коммунальную технику в Москве перевели на летний режим работы

Заммэра напомнил, что основная часть коммунальной техники работает круглый год благодаря навесному оборудованию, которое меняется в зависимости от специфики сезонных работ.

"Проведена комплексная подготовка дорожно-уборочных машин к весенне-летнему периоду, с них сняли зимнее навесное оборудование - щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов, затем провели диагностику и регламентные работы", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что технику, которая не была задействована зимой, расконсервировали и привели в готовность. На склады временного хранения вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые были установлены на опасных участках дорог, около транспортных, социальных и торговых объектов.