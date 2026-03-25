Директор Московского зоопарка рассказала о депрессии у барашка

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о депрессии у барашка из-за отсутствия внимания.
По словам Акуловой, животные-компаньоны любят общение с людьми и проявляют интерес к ним. Отмечается, что с приходом холодов посетителей становится меньше, животные же не понимают этих изменений и иногда испытывают стресс из-за отсутствия внимания.
"Однажды в вольере стоял барашек — главный любимец детского зоопарка. Мимо проходила семья. Шёл дождь. Видимо, им срочно нужно было уйти по своим делам, и они просто прошли мимо, не обратив на него внимания. После этого барашек перестал есть и оказался в поникшем состоянии", - сказала она в интервью aif.ru.
"Мы проанализировали ситуацию по видеокамерам и обнаружили инцидент. Долго обсуждали с зоологами и ветеринарами, но факт депрессии у животных действительно существует. Поэтому, пожалуйста, приходите в наш детский зоопарк даже в плохую погоду и уделите хотя бы одному из наших питомцев внимание", - добавила Акулова.