Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 25.03.2026
https://ria.ru/20260325/baran-2082804685.html
Директор Московского зоопарка рассказала о депрессии у барашка
Директор Московского зоопарка рассказала о депрессии у барашка
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о депрессии у барашка из-за отсутствия внимания. РИА Новости, 25.03.2026
общество
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020128240_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9def8edd262e02590efb024ec8770ba4.jpg
https://ria.ru/20260222/kinolog-2076068291.html
https://ria.ru/20260122/detenyshi-2069493210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020128240_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_21958268ab57a825bf0bc7734e694a26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© АГН "Москва"Вход в Московский зоопарк
Вход в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© АГН "Москва"
Вход в Московский зоопарк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о депрессии у барашка из-за отсутствия внимания.
По словам Акуловой, животные-компаньоны любят общение с людьми и проявляют интерес к ним. Отмечается, что с приходом холодов посетителей становится меньше, животные же не понимают этих изменений и иногда испытывают стресс из-за отсутствия внимания.
Выгул собаки - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Кинолог рассказал, как понять, что собака страдает от одиночества
22 февраля, 10:57
"Однажды в вольере стоял барашек — главный любимец детского зоопарка. Мимо проходила семья. Шёл дождь. Видимо, им срочно нужно было уйти по своим делам, и они просто прошли мимо, не обратив на него внимания. После этого барашек перестал есть и оказался в поникшем состоянии", - сказала она в интервью aif.ru.
"Мы проанализировали ситуацию по видеокамерам и обнаружили инцидент. Долго обсуждали с зоологами и ветеринарами, но факт депрессии у животных действительно существует. Поэтому, пожалуйста, приходите в наш детский зоопарк даже в плохую погоду и уделите хотя бы одному из наших питомцев внимание", - добавила Акулова.
Детеныш домашнего яка, появившийся на свет в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Московском зоопарке в 2025 году появились на свет около 600 детенышей
22 января, 09:37
 
ОбществоСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала