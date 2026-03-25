В Госдуме поддержали создание сети "белых" банкоматов

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Создание сети "белых" банкоматов в России - это хорошая идея, их установление позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин рассказал, что объединение создаст в РФ сеть "белых банкоматов", к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату.

"Поддерживаю абсолютно, считаю, что это хорошая идея. Установление "белых" банкоматов позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги", - сказал Аксаков

Депутат добавил, что банкам такая сеть поможет сэкономить. "Банки сэкономят, им не надо будет покупать банкоматы, устанавливать их, причем устанавливать в тех местах, где проживает мало граждан и там приходится оказывать небольшой объем услуг. Это для них зачастую низкорентабельно. А здесь они выиграют, поскольку они будут заключать соглашение с "Росинкас" и за небольшую плату вступать в эту сеть", - уточнил Аксаков.

Как пояснял Верейкин, банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов.