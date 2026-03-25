В Госдуме поддержали создание сети "белых" банкоматов
Создание сети "белых" банкоматов в России - это хорошая идея, их установление позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T03:32:00+03:00
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Создание сети "белых" банкоматов в России - это хорошая идея, их установление позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин рассказал, что объединение создаст в РФ
сеть "белых банкоматов", к которой кредитные организации смогут подключаться за небольшую плату.
"Поддерживаю абсолютно, считаю, что это хорошая идея. Установление "белых" банкоматов позволит гражданам без комиссии получать финансовые услуги", - сказал Аксаков
.
Депутат добавил, что банкам такая сеть поможет сэкономить. "Банки сэкономят, им не надо будет покупать банкоматы, устанавливать их, причем устанавливать в тех местах, где проживает мало граждан и там приходится оказывать небольшой объем услуг. Это для них зачастую низкорентабельно. А здесь они выиграют, поскольку они будут заключать соглашение с "Росинкас" и за небольшую плату вступать в эту сеть", - уточнил Аксаков.
Как пояснял Верейкин, банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда. В результате банки-участники проекта перейдут от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов.
Президент "Росинкас" указывал, что при реализации такого эксперимента для россиян вырастет физическая доступность устройств. А для для клиентов банков, которые подключатся к такой сети, "снятие и внесение наличных будет без комиссии".