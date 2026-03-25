https://ria.ru/20260325/balerina-2082914839.html
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью - РИА Новости, 25.03.2026
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью
Петербургские силовики помогли вернуться домой школьнице, которая ночью одна покупала сладости, сообщает пресс-служба управления Росгвардии. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T19:25:00+03:00
2026-03-25T19:25:00+03:00
2026-03-25T21:00:00+03:00
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg
https://ria.ru/20260302/smolensk-2077771892.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2b4e285dfe452677e2d04b668c7139f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), санкт-петербург, россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью
В Петербурге Росгвардия вернула родителям покупавшую конфеты ночью юную балерину
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Петербургские силовики помогли вернуться домой школьнице, которая ночью одна покупала сладости, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
«
"Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 11-летней петербурженке, которая поздней ночью в одиночку отправилась в магазин, чтобы купить себе сладости", — рассказали там.
Наряд вневедомственной охраны прибыл к круглосуточному супермаркету после двух часов ночи. Как оказалось, сотрудники воспользовались тревожной кнопкой, поскольку волновались за безопасность девочки.
"Приняли решение отвезти ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать туда ее родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, из-за чего ей запретили есть сладкое. Дождавшись, когда мама уснет, она взяла ее банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей", — добавили в пресс-службе.
Девочку передали полицейским, о чем сообщили ее матери. Женщина, для которой эти известия стали шоком, сразу же приехала в отдел, где ей передали дочку вместе с купленными сладостями.