В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Петербургские силовики помогли вернуться домой школьнице, которая ночью одна покупала сладости, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

« "Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 11-летней петербурженке, которая поздней ночью в одиночку отправилась в магазин, чтобы купить себе сладости", — рассказали там.

Наряд вневедомственной охраны прибыл к круглосуточному супермаркету после двух часов ночи. Как оказалось, сотрудники воспользовались тревожной кнопкой, поскольку волновались за безопасность девочки.

"Приняли решение отвезти ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать туда ее родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, из-за чего ей запретили есть сладкое. Дождавшись, когда мама уснет, она взяла ее банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей", — добавили в пресс-службе.