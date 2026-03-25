Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 25.03.2026 (обновлено: 21:00 25.03.2026)
https://ria.ru/20260325/balerina-2082914839.html
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью
Петербургские силовики помогли вернуться домой школьнице, которая ночью одна покупала сладости, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg
https://ria.ru/20260302/smolensk-2077771892.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2b4e285dfe452677e2d04b668c7139f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Петербурге Росгвардия задержала юную балерину, покупавшую конфеты ночью

В Петербурге Росгвардия вернула родителям покупавшую конфеты ночью юную балерину

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Петербургские силовики помогли вернуться домой школьнице, которая ночью одна покупала сладости, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.
«

"Сотрудники Росгвардии помогли вернуться домой 11-летней петербурженке, которая поздней ночью в одиночку отправилась в магазин, чтобы купить себе сладости", — рассказали там.

Наряд вневедомственной охраны прибыл к круглосуточному супермаркету после двух часов ночи. Как оказалось, сотрудники воспользовались тревожной кнопкой, поскольку волновались за безопасность девочки.
"Приняли решение отвезти ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать туда ее родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, из-за чего ей запретили есть сладкое. Дождавшись, когда мама уснет, она взяла ее банковскую карту, а затем отправилась на поиски сладостей", — добавили в пресс-службе.
Девочку передали полицейским, о чем сообщили ее матери. Женщина, для которой эти известия стали шоком, сразу же приехала в отдел, где ей передали дочку вместе с купленными сладостями.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала