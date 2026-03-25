"Оторвался тромб": трагедия звезды советского футбола в Киеве

В его насыщенной карьере было все — большие победы, провальные матчи и неожиданные переходы. Он стал легендой советского футбола, но именно любовь к спорту стала тем, что его погубило.

Дебютировал под чужим именем

Андрей Баль родился в феврале 1958 года в небольшом поселке Роздол на западе Украинской ССР. Футболом он увлекся с детства — занимался в ДЮСШ в соседнем поселке. В 10 лет мальчик потерял отца и тяжело переживал. Мама осталась одна с двумя детьми. Она очень переживала за развитие футбольной "карьеры" Андрея — боялась, что скажется ее прошлое. Еще до рождения Баля она восемь лет провела в лагерях по обвинению в пособничестве националистам.

Возможно, это сыграло роль при поступлении в киевский спортинтернат. Балю отказали, несмотря на отличные результаты экзаменов. На следующий год он поступил в подобное заведение во Львове — поближе к дому. Андрей мечтал выступать за местные " Карпаты ", и мечта осуществилась совсем скоро. В 1974 году 16-летний Баль дебютировал в чемпионате СССР. Правда, под чужим именем.

« "Я отыграл последние 25 минут, — рассказывал он. — Уже не помню, как меня объявили. Естественно, это была фамилия кого-то из заявленных на эту встречу игроков "Карпат". Меня тогда вообще не было в заявке на чемпионат, но главный тренер, которому я, видимо, приглянулся своей игрой за юношескую сборную, пригласил меня на этот матч, что называется, "на пробу".

В основу "Карпат" Баль пробился к 1977 году. Правда, тот сезон стал для львовского клуба неудачным и закончился вылетом в первую лигу. Тем не менее, Баль проявил себя и заслужил вызов в юниорскую сборную СССР.

Поразил всех голом бразильцам

Вместе с национальной командой Андрей отправился в Тунис, где в 1977 году проходил первый в истории юниорский чемпионат мира. Баль стал капитаном той команды — он был относительно опытным после участия на юниорском Евро-1976.

Именно Баль поднял над головой чемпионский кубок после финального матча, где советские футболисты в результате драматичной серии пенальти обыграли мексиканцев. По ходу матча Баль дважды поразил ворота соперников, а на церемонии награждения ему вручили "Золотой мяч", предназначавшийся лучшему игроку турнира.

В 1980-м "молодежка" СССР с Балем снова стала чемпионом Европы. Он все еще выступал за "Карпаты", хотя предложения от советских топ-клубов приходили регулярно. Дело в том, что Баль с "Карпатами" снова вылетел в первую лигу, и чувствовал в этом свою вину — он не забил стопроцентный момент в одном из последних матчах сезона.

« "У меня было шесть предложений: из киевского и московского "Динамо", "Спартака", ЦСКА, "Торпедо". Плюс звал к себе возглавивший тогда одесский "Черноморец" Никита Симонян, — рассказывал он. — В какой-то период Лобановский звонил каждый день ровно в 9 часов утра. Я уже, даже не слушая, кто на другом конце провода, говорил: "Доброе утро, Валерий Васильевич!"

Именно Лобановскому в итоге Баль ответил согласием. Не последнюю роль сыграла перспектива срочной службы в армии, нависшая над закончившим институт физический культуры футболистом. В "Динамо" же можно было "отслужить", продолжая играть в футбол.

В дебютном матче за "Динамо" Баль забил гол, который спас команду от поражения. В том же 1981 году его начали вызывать во взрослую сборную СССР. Вместе с командой Баль отправился на чемпионат мира в Испании, где он забил сумасшедший гол в ворота сборной Бразилии.

Тогда полузащитник принял мяч метрах в 30 от ворот и, чувствуя, что соперник наседает, решил пробить. Удар не получился сильным, но прямо перед вратарем он опустился на землю, отскочил от газона и через руки голкипера влетел в ворота.

« "Утром 14 июня, в день того матча была небольшая разминка, — вспоминал Баль. — Наматываем круги по стадиону, и вдруг, бежавший со мной руководитель нашей делегации Валерий Балясников спрашивает: "Ну, что, Андрюша, забьешь сегодня?" Балясников, кто не знает, некоторое время играл в воротах московского "Динамо", был дублером Льва Яшина. А после завершения футбольной карьеры работал в КГБ и часто сопровождал советские спортивные команды в зарубежных поездках. Почему он задал этот вопрос мне, защитнику, не знаю. Но я подыграл: "Если попаду вон в ту кочку, — показал на идеально ровное поле недалеко от ворот, —то может, и залетит".

Правда, чудо-гол не помог советской команде. Бразильцы в ответ забили два, а испанский судья Кастильо не засчитал чистый гол Шенгелии и не поставил пенальти в ворота соперника за игру рукой. Красноречивее всего работу арбитра оценила испанская газета El Pais, которая вышла с фото Кастильо на первой полосе и подписью "Позор нации".

Вскоре сборную вместо Лобановского возглавил Эдуард Малофеев, который перестал вызывать в нее Баля. Весной 1986-го — прямо перед чемпионатом мира — Лобановский вернулся и тут же вызвал для подготовки к мундиалю Андрея и еще двоих знакомых по "Динамо" футболиста.

Именно Баль стал одним из главных виновников вылета сборной СССР с турнира. В четвертьфинале бельгийцы забили в ворота Рината Дасаева аж четыре мяча. Зв два из них ответственность была на не успевшим набрать форму украинце.

Он тяжело переживал этот провал. На несколько лет Андрей выпал из основы "Динамо", однако к концу 1980-х вернулся, попав в список 33-х лучших футболистов 1989 года. А год спустя помог киевскому "Динамо" взять чемпионство СССР.

Сердце остановилось прямо на поле

Карьера катилась к завершению, и Баль поехал "доигрывать" в Израиль. Перейдя в тель-авивский " Маккаби ", он стал первым советским футболистом в топ-клубе израильского чемпионата. За три года в Израиле Андрей стал серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также победителем Кубка Тото. После завершения карьеры в 1993-м он остался в Израиле работать в качестве тренера, вернувшись в "Маккаби".

Проработав в Израиле до 2001-го, Баль вернулся на родину. Вскоре он воссоединился со своим экс-партнером по "Динамо" Олегом Блохиным — вместе они работали в сборной Украины и футбольном клубе "Москва".