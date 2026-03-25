Иран запустил ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн" - РИА Новости, 25.03.2026
12:45 25.03.2026 (обновлено: 15:37 25.03.2026)
Иран запустил ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн"
Иран запустил ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн" - РИА Новости, 25.03.2026
Иран запустил ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн"
Армия Ирана сообщила о запуске ракет в сторону авианосца США "Авраам Линкольн", передает гостелерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 25.03.2026
2026-03-25T12:45:00+03:00
2026-03-25T15:37:00+03:00
иран
тегеран (город)
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080401738_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d6b475f57561d97ccf895741cc388a8a.jpg
https://ria.ru/20260325/iran-2082846381.html
иран
тегеран (город)
сша
иран, тегеран (город), сша, али хаменеи, амир саид иравани, оон, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Тегеран (город), США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Иран запустил ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн"

Иран запустил крылатые ракеты в сторону авианосца США "Авраам Линкольн"

© Фото : U.S. Navy Американский авианосец "Авраам Линкольн"
Американский авианосец Авраам Линкольн - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
© Фото : U.S. Navy
Американский авианосец "Авраам Линкольн". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 мар - РИА Новости. Армия Ирана сообщила о запуске ракет в сторону авианосца США "Авраам Линкольн", передает гостелерадиокомпания Ирана.
"Пресс-служба армии сообщила о запуске крылатых ракет в сторону авианосца "Авраам Линкольн", - говорится в сообщении.
В свою очередь, командующий военно-морскими силами армии Ирана Шахрам Ирани заявил, что Тегеран отслеживает передвижения авианосца и, как только он окажется в зоне поражения иранских ракетных комплексов, по нему будет нанесен удар.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
ИранТегеран (город)СШААли ХаменеиАмир Саид ИраваниООНВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
