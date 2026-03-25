12:25 25.03.2026 (обновлено: 13:13 25.03.2026)
Дегтярев назвал дату решения по допуску российских легкоатлетов-юниоров
Дегтярев: вопрос допуска юниоров к легкоатлетическим турнирам решится в июле

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что давление на российскую легкую атлетику со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которое сохранялось более 10 лет, наконец прекратилось.
Во вторник World Athletics вынесла решение о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) успешно выполнила все 34 особых условия и продемонстрировала соответствие требованиям международной федерации по итогам трехлетнего внешнего мониторинга деятельности организации и что с нее сняты санкции, связанные с допингом. Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров World Athletics в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении ВФЛА.
Председатель ПСБ Пётр Фрадков - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Историческое событие": Фрадков подвел итоги ЧР по легкой атлетике
3 марта, 12:16
"Легкая атлетика находится под давлением, под санкциями еще с 2015 года. Вы помните начало атаки на российский спорт, совершенно некорректные обвинения в государственной системе поддержки допинга и всю эту историю, связанную с расследованиями. Вот в ней поставлена точка. Международная федерация легкой атлетики за подписью президента этой организации лорда Себастьяна Коу направила решение исполкома. В нем черным по белому написано, что все дела прекращены, связанные с антидопингом. И вот эта база, на основе которой давление сохранялось почти 10 лет, оно прекратилось", – цитирует министра информационная служба "Вести".
"Насколько мы приблизились к стартам на международных соревнованиях, поймем в июле на очередном исполкоме World Athletics, где будет в том числе рассмотрен вопрос по допуску наших юниоров и юношей на основе решений МОК, которые принял в декабре комитет в Лозанне. Поэтому процесс идет, лед тронулся, мы основу для атаки на российский спорт убираем", - добавил Дегтярев.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
С ВФЛА сняли все санкции, связанные с допингом
24 марта, 11:39
 
СпортРоссияУкраинаЛозаннаМихаил ДегтяревСебастьян КоуВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Олимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
