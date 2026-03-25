Тридцать лет спустя: что стало с актерами "Особенностей национальной охоты"

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Летом 1995 года российские зрители увидели "Особенности национальной охоты" — фильм, который трудно было назвать классической комедией. Лента получила Гран-при кинофестиваля "Кинотавр", обойдя серьезные драматические картины, и положила начало целой серии фильмов.

Как сложилась судьба актеров? И где они сейчас?

Сага длиной в 30 лет

Никто тогда не предполагал, что этот фильм станет культовым. Создателем проекта был режиссер Александр Рогожкин — народный артист России. Позднее он продолжил историю несколькими продолжениями, и эта своеобразная киносага растянулась почти на три десятилетия.

За прошедшие годы жизни актеров сложились по-разному: одни продолжили успешную карьеру, другие ушли из жизни, а кто-то оказался совсем далеко от российского кино.

Михалыч

Для Алексея Булдакова роль генерала Иволгина, того самого Михалыча , стала определяющей. До фильма он уже работал в кино и театре, но именно этот персонаж навсегда закрепился за актером.

Булдаков родился на Алтае и долгое время играл в провинциальных театрах. В кино он пришел сравнительно поздно — уже после 30. Говорили, что, создавая образ Иволгина, актер частично вдохновлялся манерой речи и харизмой популярного в те годы генерала Александра Лебедя. Возможно, именно поэтому герой получился настолько узнаваемым и убедительным.

© Кинокомпания CTB, 1998 Кадр из фильма "Особенности национальной рыбалки"

В 1999 году Булдаков получил звание заслуженного артиста России, а спустя десять лет — народного.

Его жизнь оборвалась неожиданно. Весной 2019-го актер отправился в путешествие по Монголии. В гостинице у него оторвался тромб, смерть наступила мгновенно. Булдакову было 68 лет.

Кузьмич

Совсем иначе сложилась судьба Виктора Бычкова , сыгравшего егеря Кузьмича — одного из самых запоминающихся персонажей фильма.

Режиссер Александр Рогожкин обратил внимание на актера еще в 1980-е годы и приглашал его в свои проекты, однако именно "Особенности национальной охоты" сделали Бычкова по-настоящему популярным.

© ОРТ (2000) Кадр из фильма "Особенности национальной охоты в зимний период"

Образ философствующего егеря оказался настолько органичным, что зрители мгновенно приняли актера. Сегодня Бычкову уже за 70, но он по-прежнему остается активным: продолжает играть в театре, снимается в кино и участвует в телевизионных проектах.

Поднялся благодаря России, а потом осудил ее

Особое место в фильме занимал герой по имени Райво — финский студент, оказавшийся в компании русских охотников. Его сыграл актер Вилле Хаапасало.

Кроме того, режиссер Рогожкин снова пригласил его в свой фильм "Кукушка". Эта работа принесла Хаапасало престижную награду — "Серебряного Святого Георгия" Московского международного кинофестиваля.

Со временем его интересы расширились: Хаапасало занялся ресторанным бизнесом. В 2013 году он открыл заведение в Финляндии неподалеку от российской границы. Позже он также написал две автобиографические книги на финском языке о жизни и работе в России.

В 2022-м актер осудил проведение СВО. Однако, как писал телеграм-канал SHOT , актер, несмотря на это, все равно хочет продолжать зарабатывать в России: например, требует за проведение корпоративов более трех миллионов рублей и перелет бизнес-классом.

Соловейчик и Витек

Семен Стругачев, исполнивший роль Левы Соловейчика, прошел длинный путь к популярности. Он родился в небольшом поселке Смидович, детство провел в Биробиджане, а актерское образование получил во Владивостоке.

Настоящий профессиональный рост начался после переезда в Ленинград. В 1988 году Стругачев стал актером Театра имени Ленсовета. Хотя зрители чаще воспринимают его как комедийного актера, у него есть и серьезные драматические роли. Одной из наиболее заметных стала работа в экранизации "Мастера и Маргариты", где он сыграл Левия Матвея.

Сегодня Стругачеву 68 лет. Он живет в Санкт-Петербурге, продолжает служить в Театре имени Ленсовета и регулярно появляется в кино и телесериалах.

Еще один актер, связанный с фильмами Рогожкина, — Андрей Краско . В "Особенностях национальной рыбалки" он сыграл обаятельного Витька.

Краско был сыном народного артиста России Ивана Краско, однако долгое время не мог добиться заметного успеха в профессии. Настоящая популярность пришла к нему лишь после 40 лет. Знаковыми стали фильм "Олигарх" и сериал "Агент национальной безопасности". После этого его стали активно приглашать в новые проекты.