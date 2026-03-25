Челябинская область продолжит развивать агроэкспорт в 2026 году

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мар - РИА Новости. Челябинская область поставляет продукцию агропромышленного комплекса в 35 стран, регион продолжит осваивать новые зарубежные направления и наращивать поставки муки, круп, макарон и мяса в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в формате видео-конференц-связи принял участие в совещании, которое провел зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор отметил расширение географии поставок продукции АПК Челябинской области.

"Сегодня продукция южноуральских производителей экспортируется уже в 35 стран. Основным направлением остаются рынки Азии и Казахстан. Регион также осваивает новые зарубежные направления и наращивает поставки продукции с высокой добавленной стоимостью – муки, круп, макаронных и кондитерских изделий, напитков, мясной и масложировой продукции", - говорится в сообщении.

Текслер доложил о результатах работы агропромышленного комплекса Челябинской области и перспективах дальнейшего наращивания экспортного потенциала. "Агропромышленный комплекс региона в 2025 году продолжил свое развитие. Получен рекордный урожай зерновых и масличных культур. Сегодня Челябинская область – один из лидеров страны по производству продуктов питания длительного хранения: муки, макарон, круп. Это создает хорошие возможности для дальнейшего развития поставок на внутренний и мировой рынки", – цитирует пресс-служба слова Текслера.

Губернатор сообщил, что по итогам 2025 года агроэкспорт из Челябинской области составил 280 миллионов долларов, что выше планового показателя. "Развитие агроэкспорта стало для нас ключевой задачей. Это важно для устойчивости всего сектора и для повышения маржинальности реализации продовольствия", – отметил губернатор.

Пресс-служба отмечает, что по линии федерального проекта "Экспорт продукции АПК" южноуральские компании участвуют в международных выставках, деловых миссиях и переговорах с зарубежными партнерами. Большим подспорьем для бизнеса остаются льготные кредиты, которые позволяют закупать сырье, упаковку и оборудование.

Отдельно Текслер остановился на вопросах логистики. Для удаленного от основных портов региона особое значение имеет механизм компенсации транспортных затрат экспортерам, также компании области выстраивают новые логистические маршруты для поставок продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии, поясняется в сообщении.

Глава региона отметил, что на 2026 год у Челябинской области хорошие перспективы, все стоящие перед регионом планы будут реализованы.

По словам Дмитрия Патрушева, Российская Федерация остаётся надёжным торговым партнёром, продолжая стабильно поставлять сельскохозяйственные товары и продовольствие за рубеж.

"По итогам 2025 года объём экспорта превысил 41 миллиард долларов. В том числе на 22% увеличились продажи рыбы и морепродуктов, порядка 20% прибавила мясо-молочная группа, на 14% выросли поставки кондитерских изделий. Наша страна сохраняет лидирующие позиции в торговле пшеницей, рыбой и подсолнечным маслом. А география экспорта охватывает более 160 государств. При этом 90% от всего объёма направляется в дружественные страны. Таким образом, Россия вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", – цитирует пресс-служба слова Патрушева.

Ранее министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин отмечал, что конкурентное преимущество южноуральского АПК заключается в профиците перерабатывающих мощностей - это позволило региону занять второе место в УрФО по объему агроэкспорта в 2025 году. Важным подспорьем для экспортеров стали кредитные средства господдержки, такие компании получили льготных кредитов на общую сумму 3 миллиарда рублей, отмечала пресс-служба минсельхоза региона.