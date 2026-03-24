Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал, какие звездопады можно увидеть весной - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/zvezdopad-2082547645.html
Астроном рассказал, какие звездопады можно увидеть весной
Максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидаются этой весной, наблюдение метеоров следует вести за городом, вдали от засветки, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.03.2026
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101976/92/1019769274_0:171:1281:891_1920x0_80_0_0_56034b7f9d60e9fe7a5c899c7a094804.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101976/92/1019769274_0:51:1281:1011_1920x0_80_0_0_4324d89cde7f8569269c7f1f89ec6ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Астроном рассказал, какие звездопады можно увидеть весной

© Фото : Mbz1Звездный поток персеиды
Звездный поток персеиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Mbz1
Звездный поток персеиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидаются этой весной, наблюдение метеоров следует вести за городом, вдали от засветки, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.
"Максимум метеорного потока Лириды наступит 22 апреля. Имея обычно малое количество метеоров, поток известен резким увеличением активности в 1803, 1922 и 1982 годах. Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес - как поток поведет себя в этом году", - рассказал собеседник.
Максимум метеорного потока - день, в который можно увидеть максимальное число падающих метеоров, пояснил ученый. В данном случае в ночь на 23 апреля можно будет увидеть до 20 метеоров в час. Это будет первый весенний звездопад, уточнил астроном.
"Пятого мая наступит максимум метеорного потока Эта-Аквариды, происхождение которого связано с известной кометой Галлея. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час", - рассказал ученый.
Весенние звездопады – ежегодное явление, отметил ученый. Он подчеркнул, что наблюдение метеоров следует вести в темное время суток, за городом, вдали от засветки.
"Метеорные поток мы в телескоп наблюдать не можем. Поскольку метеориты очень быстро летят по небу, телескоп не может так быстро повернуться в нужном направлении и следить за полетом. Метеорные потоки наблюдают широкоугольными камерами", - пояснил Алексеев.
Космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала