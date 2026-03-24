Астроном рассказал, какие звездопады можно увидеть весной

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Максимум метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидаются этой весной, наблюдение метеоров следует вести за городом, вдали от засветки, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Максимум метеорного потока Лириды наступит 22 апреля. Имея обычно малое количество метеоров, поток известен резким увеличением активности в 1803, 1922 и 1982 годах. Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес - как поток поведет себя в этом году", - рассказал собеседник.

Максимум метеорного потока - день, в который можно увидеть максимальное число падающих метеоров, пояснил ученый. В данном случае в ночь на 23 апреля можно будет увидеть до 20 метеоров в час. Это будет первый весенний звездопад, уточнил астроном.

"Пятого мая наступит максимум метеорного потока Эта-Аквариды, происхождение которого связано с известной кометой Галлея. В максимуме потока можно наблюдать до 65 метеоров в час", - рассказал ученый.

Весенние звездопады – ежегодное явление, отметил ученый. Он подчеркнул, что наблюдение метеоров следует вести в темное время суток, за городом, вдали от засветки.