Журова не верит, что Свищев останется главой Федерации керлинга России

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Кандидату в президенты будущей Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда первому заместителю председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрию Свищеву из-за большого объема работы будет трудно остаться во главе Федерации керлинга России, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В понедельник Свищев сменил Елену Вяльбе на посту главы Ассоциации лыжных видов спорта России. В состав организации входят Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта. Позднее в этот день министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что Свищев выдвинут в президенты Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе ФЛГР.
«
"Дмитрий Свищев уже много лет возглавляет Федерацию керлинга России. И я думаю, что если бы была такая возможность, то члены федерации вновь бы избрали его президентом организации. Могут ли его избрать вновь? Нет-нет, что вы, это еще такая большая нагрузка (после назначения главой Ассоциации лыжных видов спорта России – прим. ред.). А если он еще и депутатом Государственной думы будет. Я даже не знаю, пойдет ли он в депутаты или нет. Потому что не знаю, какой выбор он будет делать для себя – между депутатством и Объединенной федерацией лыжных видов спорта. И я не знаю, возможно ли все совмещать, это будет очень непросто", - сказала Журова.
"Руководство Федерацией керлинга России с работой в Госдуме можно было совмещать, это нормально. А совмещать с объединенной федерацией – я, честно говоря, даже не знаю, пойдет ли он на выборы или нет. Но время подумать у него еще есть", - добавила собеседница агентства.
Свищев является президентом Федерации керлинга России с 2010 года.