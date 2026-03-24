В Госдуме пришли в восторг от совместного шоу Плющенко и Ягудина

После завершения карьеры соперничавшие Плющенко и Ягудин продолжали конфронтацию в публичном пространстве, однако осенью 2024 года в их соцсетях одновременно появилась фотография, на которой они вместе смотрят соревнования. В марте 2025 года спортсмены должны были устроить дуэль в рамках турнира шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, однако в том же месяце Плющенко заявил, что их состязание не состоится.