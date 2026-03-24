16:38 24.03.2026 (обновлено: 16:41 24.03.2026)
В Госдуме пришли в восторг от совместного шоу Плющенко и Ягудина
Журова: шоу Ягудина и Плющенко вызывает большой интерес для многих болельщиков

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Совместное ледовое шоу олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Ягудина и Евгения Плющенко вызывает большой интерес для многих болельщиков, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
О совместном проекте "Плющенко и Ягудин снова на одном льду" в своем Telegram-канале ранее сообщил Плющенко. Выступления планируется провести в 2027 году: 19-20 февраля в Москве и 6-8 марта в Санкт-Петербурге. Спортсмены соперничали на Олимпийских играх - 2002 в Солт-Лейк-Сити, Ягудин стал победителем, а Плющенко занял второе место. Между фигуристами на протяжении многих лет были непростые отношения, но 12 марта они с уважением отнеслись друг к другу на ледовом вечере в Санкт-Петербурге, посвященном 85-летию знаменитого тренера Алексея Мишина.
"Это будет классно, мне нравится такая идея. Потому что все считали, что в свое время был такой момент противостояния двух тренеров. Это будет интересно, потому что для зрителей всегда возникает интрига при выступлении Евгения Плющенко и Алексея Ягудина, и из нее можно сделать увлекательное шоу. Это было бы здорово", - сказала Журова.
"Я одинаково люблю их обоих. Я наблюдала за их противостоянием на Олимпийских играх 2002 года, и такое возвращение (спустя 25 лет) было бы привлекательным. Тогда я болела за обоих и помню, как мы с Алексеем буквально за пару месяцев до Игр в Солт-Лейк-Сити общались в Калгари. И даже помню, где мы гуляли и о чем разговаривали. Я дружила с обоими, и для меня они были классными соперниками, которые подстегивали друг друга. И самое главное - оба спортсмена из России. Это особенно радовало", - подчеркнула собеседница агентства.
После завершения карьеры соперничавшие Плющенко и Ягудин продолжали конфронтацию в публичном пространстве, однако осенью 2024 года в их соцсетях одновременно появилась фотография, на которой они вместе смотрят соревнования. В марте 2025 года спортсмены должны были устроить дуэль в рамках турнира шоу-программ "Русский вызов" в Санкт-Петербурге, однако в том же месяце Плющенко заявил, что их состязание не состоится.
