Российскому бойцу ММА грозит пять лет тюрьмы в Таиланде, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский боец ММА Марк Жамбалов был задержан по подозрению в мошенничестве в Таиланде, сообщает Life.

Спортсмена задержали 19 марта. По данным источника, Жамбалов сотрудничал с мошенниками из кол-центров и занимался обналичиванием украденных средств с чужих банковских карт. Отмечается, что спортсмен снимал деньги около 200 раз, предварительная сумма убытков составляет 4,6 млн бат (более 11,5 млн рублей).