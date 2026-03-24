Российскому бойцу ММА грозит пять лет тюрьмы в Таиланде, пишут СМИ
Российский боец ММА Марк Жамбалов был задержан по подозрению в мошенничестве в Таиланде, сообщает Life. РИА Новости Спорт, 24.03.2026
2026-03-24T12:19:00+03:00
https://ria.ru/20260322/evloev-2082259232.html
Life: российского бойца ММА могут посадить на 5 лет за мошенничество в Таиланде
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский боец ММА Марк Жамбалов был задержан по подозрению в мошенничестве в Таиланде, сообщает Life.
Спортсмена задержали 19 марта. По данным источника, Жамбалов сотрудничал с мошенниками из кол-центров и занимался обналичиванием украденных средств с чужих банковских карт. Отмечается, что спортсмен снимал деньги около 200 раз, предварительная сумма убытков составляет 4,6 млн бат (более 11,5 млн рублей).
Бойцу предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве путем выдачи себя за другое лицо и несанкционированном использовании чужих карт. Жамбалову грозит срок до пяти лет или денежный штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Отмечается, что на данный момент полиция устанавливает возможных сообщников спортсмена.