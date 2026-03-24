11:38 24.03.2026
Запад навязывает антииранские настроения в Средней Азии, считает эксперт
Запад навязывает антииранские настроения в Средней Азии, считает эксперт

Досалиев: спецслужбы Запад навязывают антииранские настроения в Средней Азии

БИШКЕК, 24 мар – РИА Новости. Спецслужбы Запада пытаются навязать антииранские настроения в Средней Азии и внести раскол в мусульманский мир, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев.
Эксперт рассказал, что в последнее время в социальных сетях появились вбросы с анонимных аккаунтов, авторы которых пытаются внести раскол между мусульманами-шиитами, которых большинство в Иране, и суннитами - это направление исповедует большинство жителей Средней Азии.
"Вот такими тайными методами, с использованием современных технологий, таких как соцсети... они пытаются вот такие новые нарративы внести в слои верующих, а у нас по соцопросам 80% населения себя идентифицируют как мусульмане… Это специально кто-то будоражит население наших стран... Выделяются деньги, специалисты, которые делают вот эти материалы и вливают к нам в сеть", - сказал Досалиев.
По его словам, цель таких провокаций - убрать почву для сочувствия Ирану и вызвать антииранские настроения в среднеазиатском обществе. "Пытаются навязать, что это шииты… Эти игры, опасные игры, они уже подходят к красной черте. Вот над этим вопросом надо работать государственным структурам нашего региона, среднеазиатского, странам бывшего Советского Союза, силовому блоку... Ведь они пытаются раздробить мусульманский мир. Это главный принцип: разделяй и властвуй", - подытожил эксперт.
