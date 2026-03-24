https://ria.ru/20260324/zapad-2082588738.html
Запад навязывает антииранские настроения в Средней Азии, считает эксперт - РИА Новости, 24.03.2026
Спецслужбы Запада пытаются навязать антииранские настроения в Средней Азии и внести раскол в мусульманский мир, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости...
2026-03-24T11:38:00+03:00
в мире
средняя азия
иран
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Досалиев: спецслужбы Запад навязывают антииранские настроения в Средней Азии
БИШКЕК, 24 мар – РИА Новости. Спецслужбы Запада пытаются навязать антииранские настроения в Средней Азии и внести раскол в мусульманский мир, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев.
Эксперт рассказал, что в последнее время в социальных сетях появились вбросы с анонимных аккаунтов, авторы которых пытаются внести раскол между мусульманами-шиитами, которых большинство в Иране
, и суннитами - это направление исповедует большинство жителей Средней Азии
.
"Вот такими тайными методами, с использованием современных технологий, таких как соцсети... они пытаются вот такие новые нарративы внести в слои верующих, а у нас по соцопросам 80% населения себя идентифицируют как мусульмане… Это специально кто-то будоражит население наших стран... Выделяются деньги, специалисты, которые делают вот эти материалы и вливают к нам в сеть", - сказал Досалиев.
По его словам, цель таких провокаций - убрать почву для сочувствия Ирану и вызвать антииранские настроения в среднеазиатском обществе. "Пытаются навязать, что это шииты… Эти игры, опасные игры, они уже подходят к красной черте. Вот над этим вопросом надо работать государственным структурам нашего региона, среднеазиатского, странам бывшего Советского Союза, силовому блоку... Ведь они пытаются раздробить мусульманский мир. Это главный принцип: разделяй и властвуй", - подытожил эксперт.