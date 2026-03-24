Запад навязывает антииранские настроения в Средней Азии, считает эксперт

БИШКЕК, 24 мар – РИА Новости. Спецслужбы Запада пытаются навязать антииранские настроения в Средней Азии и внести раскол в мусульманский мир, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости военный эксперт, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев.

Эксперт рассказал, что в последнее время в социальных сетях появились вбросы с анонимных аккаунтов, авторы которых пытаются внести раскол между мусульманами-шиитами, которых большинство в Иране , и суннитами - это направление исповедует большинство жителей Средней Азии

"Вот такими тайными методами, с использованием современных технологий, таких как соцсети... они пытаются вот такие новые нарративы внести в слои верующих, а у нас по соцопросам 80% населения себя идентифицируют как мусульмане… Это специально кто-то будоражит население наших стран... Выделяются деньги, специалисты, которые делают вот эти материалы и вливают к нам в сеть", - сказал Досалиев.