Свердловские депутаты приняли три закона социальной сферы

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области во главе с председателем Людмилой Бабушкиной на заседании во вторник приняли девять областных законов, три из которых носит социальную направленность, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На сегодняшнем заседании мы заслушали доклад уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области, информацию о деятельности органов внутренних дел на территории нашего региона, отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2025 год. Принято девять законов. Рассмотрели контрольные вопросы – об исполнении регионального законодательства по определенным направлениям",– отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В числе принятых законов – законодательная инициатива группы депутатов во главе с Бабушкиной – внесение изменения в закон "Об охране здоровья граждан в Свердловской области". Для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством подпункт 11-1 статьи 5 этого закона изложен в новой редакции. Предусматривается, что региональный Минздрав будет утверждать в соответствии с предусмотренными федеральным законом методическими указаниями порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской области. Этот порядок будет разрабатываться по согласованию с региональным министерством физической культуры и спорта.

Внесены изменения в закон "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области". Речь идет о том, чтобы дополнить статью 12 этого регионального закона положением, предусматривающим, что межведомственную комиссию Свердловской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей возглавляет губернатор Свердловской области.