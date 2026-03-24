02:30 24.03.2026 (обновлено: 06:08 24.03.2026)
Приставы начали принудительное взыскание средств с Тимура Иванова
происшествия
тимур иванов
агентство по страхованию вкладов
московский городской суд
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
https://ria.ru/20260305/ivanov-2078693323.html
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
Происшествия, Тимур Иванов, Агентство по страхованию вкладов, Московский городской суд, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Судебные приставы начали принудительно взыскивать с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова свыше 4 миллиардов рублей, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к тринадцати с половиной годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.

Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
Как сообщало ранее следствие, одним из эпизодов дела стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей. — Прим. ред.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице АСВ был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.
Из материалов приставов следует, что в отношении Иванова сейчас возбуждено три исполнительных производства. Двумя из них занимаются приставы главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП, которое ведает особо важными исполнительными производствами.
С Иванова также взыскивают 3,9 миллиарда рублей по исполнительному производству, возбужденному в конце февраля этого года, о взыскании "ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам". Еще 100 миллионов рублей приставы взыскивают с конца января по исполнительному производству о взыскании "задолженности по ИД".
Третье производство было возбуждено московскими приставами в конце января, оно касается взыскания более 44,1 тысячи рублей "задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
