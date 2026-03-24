Приставы начали принудительное взыскание средств с Тимура Иванова
2026-03-24T02:30:00+03:00
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Судебные приставы начали принудительно взыскивать с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова свыше 4 миллиардов рублей, следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к тринадцати с половиной годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Как сообщало ранее следствие, одним из эпизодов дела стало хищение у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года – более 3,9 миллиарда рублей. — Прим. ред.) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице АСВ
был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с Иванова
и еще одного фигуранта дела более 3,9 миллиарда рублей в пользу АСВ.
Из материалов приставов следует, что в отношении Иванова сейчас возбуждено три исполнительных производства. Двумя из них занимаются приставы главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП
, которое ведает особо важными исполнительными производствами.
С Иванова также взыскивают 3,9 миллиарда рублей по исполнительному производству, возбужденному в конце февраля этого года, о взыскании "ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам". Еще 100 миллионов рублей приставы взыскивают с конца января по исполнительному производству о взыскании "задолженности по ИД".
Третье производство было возбуждено московскими приставами в конце января, оно касается взыскания более 44,1 тысячи рублей "задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию".