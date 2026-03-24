В Севастополе людей из пострадавших от взрыва домов эвакуировали в ПВР

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Людей эвакуировали из двух домов в Севастополе, где был взрыв, в школе рядом развернут пункт временного размещения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов на улице Павла Корчагина, причины произошедшего выясняются. Позднее пресс-служба МЧС России сообщила о пожаре после взрыва в жилом доме.

"Люди эвакуированы из двух домов. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры непригодны для жилья, разместят в пансионате", - написал Развожаев на платформе Max

Уточняется, что на месте работают спецслужбы: 89 человек и 23 единицы техники, от МЧС России - 51 специалист и 10 автомобилей.