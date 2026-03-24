В группировке войск "Север" рассказали потерях ВСУ в Харьковской области
В группировке войск "Север" рассказали потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.03.2026
В группировке войск "Север" рассказали потерях ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли в Харьковской области в марте около 550 военнослужащих в результате действий операторов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T11:01:00+03:00
2026-03-24T11:01:00+03:00
2026-03-24T11:01:00+03:00
харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В группировке войск "Север" рассказали потерях ВСУ в Харьковской области
ВСУ в марте потеряли около 550 военных из-за действий операторов БПЛА "Севера"
БЕЛГОРОД, 24 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли в Харьковской области в марте около 550 военнослужащих в результате действий операторов беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север", сообщил РИА Новости начальник группы огневого поражения с позывным "Карта".
"Операторы FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили личный состав противника. Всего в течение марта в Харьковской области
… 550 военнослужащих ВСУ
убитыми и ранеными. Цели были оперативно поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой", - рассказал "Карта".
По его словам, огневое поражение личного состава противника позволило нарушить его систему управления. В ходе работы были задействованы FPV-дроны как на оптоволоконном, так и на цифровом управлении. Живая сила противника поражалась не только на опорных пунктах и позициях, но и в ходе ротаций — вместе с автомобильной техникой.
"Координация действий расчётов и подразделений БпС ведется бесперебойно и круглосуточно благодаря штатным средствам связи, которые обеспечивают надежное соединение. Благодаря налаженным закрытым сервисам и платформам организована передача объективного контроля, данных цели и корректировки ударных беспилотных систем", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что группировка войск "Север" продолжает наступление в Сумской и Харьковских областях, оттесняя противника от границ Белгородской области
, расширяя буферную зону безопасности.