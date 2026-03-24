От атак ВСУ за неделю погибли 14 мирных жителей, рассказал Мирошник

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. От атак ВСУ с 16 по 22 марта погибли 14 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 133 мирных жителя: ранены 119 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 14 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.