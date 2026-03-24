Мирошник рассказал об обстрелах ВСУ Херсонской области за неделю

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВСУ с 16 по 22 марта выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский и Геничевский округа, добавил посол.