Ракеты, посланные Ираном на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия, нанесли противнику совершенно непропорциональный побочный ущерб. Они очень больно, с оттяжечкой ударили по нервам союзников Вашингтона.

Во-первых, оказалось, что, несмотря на вой про техническую отсталость и все эти "у Ирана ракет осталось на три дня", древняя держава еще толком ничего и не начинала. Все у нее есть, все летает. В том числе новые баллистические ракеты, добивающие на тысячи километров.

Во-вторых, у иранцев хватило мужества свое смертельное оружие применить — это означает, что они готовы к эскалации и намерены использовать ее к своей выгоде. То есть они выигрывают войну нервов.

Нет, ну так нечестно, конечно. Как смеют эти "отсталые реакционеры" лупить по западным базам, обителям прогресса и новейших технологий? Ведь от Тегерана до Диего-Гарсии — около пяти тысяч километров.

"Как им удалось нанести удар на таком расстоянии? — жалобно скулит британская Telegraph. — Если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, в зоне поражения мог бы оказаться и Лондон".

Масла в огонь подливает Daily Mail: случись Ирану ответить по европейским столицам, жители "райского сада" даже не смогут себя защитить. "У Соединенного Королевства нет средств обороны от иранских ракет, — уныло констатирует неполживое СМИ. — Нам придется полагаться на то, что их сумеют остановить Германия или страны Восточной Европы".

Но Германия отнюдь не спешит спасать англичан от угрозы. Немцы с болью осознают, что сами оказались в зоне досягаемости иранских ракет, и их совершенно не радуют открывающиеся перспективы. Даже сервильная Deutsche Welle* признает: у общественности накопились вопросы к действиям американцев на базе Рамштайн, ставшей важным логистическим узлом в обеспечении агрессии против Ирана.

Словом, немцы боятся за себя, тихо злятся на американцев, ждут, что им врежут по Рамштайну, и никого спасать не планируют. Руководство Германии не раз заявляло, что участвовать в американо-израильской агрессии не собирается. Но ведь их никто и не спрашивает.

Чем дальше, тем быстрее пламя ближневосточной войны расползается по миру, и такое впечатление, европейцам придется гореть за компанию. Тем более что на территории Европы проживает множество исламистских радикалов, которых вполне может воспламенить идея мести за Иран.

Практически все союзники США в мире сегодня оказались в идиотском положении. Они поневоле воюют в чужой войне, победа в которой для них принципиально невозможна. В любом случае — выстоит Иран или нет — они останутся со страшными убытками, человеческими жертвами, разрушенной экономикой.

Американский зонтик безопасности оказался магнитом, притягивающим неприятности. Правительства, тратившие безумные деньги на поддержание американских баз, теперь беспомощно смотрят, как по их городам прилетают иранские БПЛА. А в ответ на жалобы Вашингтон советует им докупить еще американских вооружений на миллиарды долларов.

Вассалам США открывается сейчас во всей красе неприглядная истина. Штаты воюют не за смену руководства Ирана, не для того, чтобы украсть нефть или надавить на Китай. Главная цель американцев — обеспечить проблемы вообще всем: и врагам, и друзьям. Пусть горит весь мир, зато укрепляется доллар и еще немного простоит "сияющий град на холме".

В этой ситуации тотальной войны врагам США придется плохо, а друзьям — еще хуже.

Это уже дошло даже до президента Финляндии. Соединенные Штаты "перестали быть добрым гегемоном", пожаловался знатный гольфист Александр Стубб. Вашингтон стал "непредсказуемым партнером".

Ну то есть когда бомбили Югославию или Ливию, Вашингтон был предсказуемым. Прямо очень весело было всей НАТО уничтожать суверенные государства. А сейчас вон как все повернулось.

Спасением для не желающих погибать союзников США было бы упросить Москву помочь в мирных переговорах с Ираном. Наша страна — единственная, кто могла бы решить эту головоломную задачу. Но нет, выученная беспомощность — страшная штука. Когда Вашингтон велит европейцам погибать, они просто завернутся в простыню и поползут на кладбище.