Рейтинг@Mail.ru
Мир в труху: ближневосточная война перерастает в глобальную - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.03.2026 (обновлено: 08:01 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/voyna-2082457369.html
Мир в труху: ближневосточная война перерастает в глобальную
2026-03-24T08:00:00+03:00
2026-03-24T08:01:00+03:00
аналитика
в мире
иран
сша
нато
военная операция сша и израиля против ирана
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082449312_0:67:1536:931_1920x0_80_0_0_0aa56f530d53a5fe2bbd42087746222b.jpg
https://ria.ru/20260323/iran-2082308087.html
https://ria.ru/20260323/tramp-2082415644.html
https://ria.ru/20260322/iran-2082230482.html
https://ria.ru/20260321/iran-2082164796.html
https://ria.ru/20260316/iran-2080944058.html
иран
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082449312_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_ad16142971d1c29335886420fcafb9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аналитика, В мире, Иран, США, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, Европа

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Ракеты, посланные Ираном на американо-британскую военную базу на острове Диего-Гарсия, нанесли противнику совершенно непропорциональный побочный ущерб. Они очень больно, с оттяжечкой ударили по нервам союзников Вашингтона.
Во-первых, оказалось, что, несмотря на вой про техническую отсталость и все эти "у Ирана ракет осталось на три дня", древняя держава еще толком ничего и не начинала. Все у нее есть, все летает. В том числе новые баллистические ракеты, добивающие на тысячи километров.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Ужасающий характер": в Европе испугались мести Ирана
Вчера, 02:36
Во-вторых, у иранцев хватило мужества свое смертельное оружие применить — это означает, что они готовы к эскалации и намерены использовать ее к своей выгоде. То есть они выигрывают войну нервов.
Нет, ну так нечестно, конечно. Как смеют эти "отсталые реакционеры" лупить по западным базам, обителям прогресса и новейших технологий? Ведь от Тегерана до Диего-Гарсии — около пяти тысяч километров.
"Как им удалось нанести удар на таком расстоянии? — жалобно скулит британская Telegraph. — Если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, в зоне поражения мог бы оказаться и Лондон".
Масла в огонь подливает Daily Mail: случись Ирану ответить по европейским столицам, жители "райского сада" даже не смогут себя защитить. "У Соединенного Королевства нет средств обороны от иранских ракет, — уныло констатирует неполживое СМИ. — Нам придется полагаться на то, что их сумеют остановить Германия или страны Восточной Европы".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Серьезно?" Неожиданное решение Трампа по Ирану вызвало переполох на Западе
Вчера, 16:01
Но Германия отнюдь не спешит спасать англичан от угрозы. Немцы с болью осознают, что сами оказались в зоне досягаемости иранских ракет, и их совершенно не радуют открывающиеся перспективы. Даже сервильная Deutsche Welle* признает: у общественности накопились вопросы к действиям американцев на базе Рамштайн, ставшей важным логистическим узлом в обеспечении агрессии против Ирана.
Словом, немцы боятся за себя, тихо злятся на американцев, ждут, что им врежут по Рамштайну, и никого спасать не планируют. Руководство Германии не раз заявляло, что участвовать в американо-израильской агрессии не собирается. Но ведь их никто и не спрашивает.
Чем дальше, тем быстрее пламя ближневосточной войны расползается по миру, и такое впечатление, европейцам придется гореть за компанию. Тем более что на территории Европы проживает множество исламистских радикалов, которых вполне может воспламенить идея мести за Иран.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Как им удалось?" В Британии началась паника после неожиданного хода Ирана
22 марта, 11:01
Практически все союзники США в мире сегодня оказались в идиотском положении. Они поневоле воюют в чужой войне, победа в которой для них принципиально невозможна. В любом случае — выстоит Иран или нет — они останутся со страшными убытками, человеческими жертвами, разрушенной экономикой.
Американский зонтик безопасности оказался магнитом, притягивающим неприятности. Правительства, тратившие безумные деньги на поддержание американских баз, теперь беспомощно смотрят, как по их городам прилетают иранские БПЛА. А в ответ на жалобы Вашингтон советует им докупить еще американских вооружений на миллиарды долларов.
Вассалам США открывается сейчас во всей красе неприглядная истина. Штаты воюют не за смену руководства Ирана, не для того, чтобы украсть нефть или надавить на Китай. Главная цель американцев — обеспечить проблемы вообще всем: и врагам, и друзьям. Пусть горит весь мир, зато укрепляется доллар и еще немного простоит "сияющий град на холме".
Иранская ракета летит в сторону Израиля. 12 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Демонстрация силы". Дерзкий шаг Ирана поразил журналиста
21 марта, 17:24
В этой ситуации тотальной войны врагам США придется плохо, а друзьям — еще хуже.
Это уже дошло даже до президента Финляндии. Соединенные Штаты "перестали быть добрым гегемоном", пожаловался знатный гольфист Александр Стубб. Вашингтон стал "непредсказуемым партнером".
Ну то есть когда бомбили Югославию или Ливию, Вашингтон был предсказуемым. Прямо очень весело было всей НАТО уничтожать суверенные государства. А сейчас вон как все повернулось.
Спасением для не желающих погибать союзников США было бы упросить Москву помочь в мирных переговорах с Ираном. Наша страна — единственная, кто могла бы решить эту головоломную задачу. Но нет, выученная беспомощность — страшная штука. Когда Вашингтон велит европейцам погибать, они просто завернутся в простыню и поползут на кладбище.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Ответный удар Ирана вскрыл слабость армии США, заявил Джонсон
16 марта, 16:32
* Организация, признанная нежелательной на территории России.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала