Володин провел встречу с премьером Вьетнама
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества между... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T16:17:00+03:00
Володин обсудил с премьером Вьетнама развитие сотрудничества между странами
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества между странами, сообщается на сайте
Госдумы.
«
"В Государственной Думе состоялась двусторонняя встреча председателя ГД Вячеслава Володина
с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. Они обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между странами, а также его законодательное обеспечение", - говорится в сообщении.
Володин подчеркнул, что укрепление взаимодействия с Вьетнамом
— среди приоритетов России
на азиатском направлении. По его словам, Вьетнам — давний и надежный партнер России.
Председатель Госдумы добавил, что большой вклад в развитие сотрудничества вносят лидеры обеих стран.
"Наша задача — законодательно обеспечить решения, которые приняты нашими главами государств — высшим руководством Вьетнама и России, а также на уровне межправительственных соглашений и договоренностей", – отметил Володин.
Он подчеркнул, что парламентское измерение динамично развивается, создана и на регулярной основе работает комиссия по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.