СМИ: Volkswagen отзывает почти сто тысяч автомобилей из-за риска возгорания

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Автоконцерн Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей по всему миру, из которых 28 тысяч в Германии, из-за риска возгорания, сообщает газета Frankfurter Rundschau

« "Автопроизводитель из Вольфсбурга вынужден отозвать почти 100 тысяч электромобилей по всему миру. Причина: неисправные аккумуляторные модули, которые в худшем случае могут загореться", - пишет издание.

Согласно базе данных федерального управления автомобильного транспорта Германии, отзыву подлежат 74 579 автомобилей моделей VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, а также 19 452 автомобиля Cupra Born.

В Германии около 28 тысяч автомобилей необходимо отправить в ремонтные мастерские: 22 182 электромобиля VW и 5976 автомобилей испанской сестринской марки Cupra. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года.