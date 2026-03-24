На Украине женщина погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ
На Украине женщина погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ - РИА Новости, 24.03.2026
На Украине женщина погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ
Украинский военнослужащий отправил в посылке жене взрывное устройство, в результате его детонации женщина погибла, пострадали двое ее детей, сообщили в полиции... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T19:33:00+03:00
2026-03-24T19:33:00+03:00
2026-03-24T19:33:00+03:00
николаевская область
украина
в мире
николаевская область
украина
николаевская область, украина, в мире
Николаевская область, Украина, В мире
На Украине женщина погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ
В Николаевской области женщина погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий отправил в посылке жене взрывное устройство, в результате его детонации женщина погибла, пострадали двое ее детей, сообщили в полиции Николаевской области Украины.
"Полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены и травмировании двух малолетних детей. Самодельное взрывное устройство военнослужащий положил в посылку вместе с продуктами питания и отправил женщине. В результате детонации, жена злоумышленника погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, также пострадали двое детей. Во время обыска в квартире семьи найдены еще семь гранат, пять тротиловых шашек, пластическая взрывчатка, зажигательные трубки, взрыватели, детонаторы. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное убийство" и "незаконное хранение оружия". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.