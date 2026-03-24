На Украине женщина погибла при взрыве посылки от мужа из ВСУ

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинский военнослужащий отправил в посылке жене взрывное устройство, в результате его детонации женщина погибла, пострадали двое ее детей, сообщили в полиции Николаевской области Украины.

"Полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве жены и травмировании двух малолетних детей. Самодельное взрывное устройство военнослужащий положил в посылку вместе с продуктами питания и отправил женщине. В результате детонации, жена злоумышленника погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.