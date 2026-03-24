14:42 24.03.2026
Великобритания повысит визовые сборы
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании с 8 апреля повысит сборы для большинства категорий виз на 6-8%, следует из обновленного прейскуранта на сайте ведомства.
Так, сбор за гостевую визу со сроком пребывания в стране до 6 месяцев вырастет со 127 до 135 фунтов стерлингов, за студенческую визу – с 524 до 558 фунтов, за рабочую визу со сроком пребывания до трех лет – с 769 до 819 фунтов, за рабочую визу со сроком пребывания более трех лет – с 1 519 до 1 618 фунтов.
Сбор за бессрочный вид на жительство вырастет с 3 029 до 3 226 фунтов, за натурализацию – с 1 605 до 1 709 фунтов.
Больше всего в процентном выражении подорожает электронное разрешение на въезд для граждан стран, которым не требуется виза – с 16 фунтов до 20, или же на 25%.
