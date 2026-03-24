01:18 24.03.2026
Грузинский дегустатор рассказала, как распознать некачественное вино
Грузинский дегустатор рассказала, как распознать некачественное вино

ТБИЛИСИ, 24 мар - РИА Новости. Запах уксуса, резкий вкус и мутность указывают на испорченность или плохое качество вина, заявила РИА Новости дегустатор Нино Гогелия.
"В первую очередь качественное вино должно быть чистым и прозрачным. Однако стоит учесть "био-вино", которое само по себе имеет немного мутности", - заявила Гогелия РИА Новости.
По ее словам, хороший признак качественного вина - когда аромат, который чувствуешь носом, плавно переходит во вкус, а послевкусие остается долго.
"В целом понять, что вино некачественное или испорченное, можно по нескольким признакам: запах, напоминающий уксус или химию, резкий вкус, который "жжет" и не даёт нормального послевкусия, а также посторонние частицы в жидкости", - рассказала Гогелия.
Ещё один важный элемент - пробка. Если от нее пахнет сыростью или плесенью, такое вино лучше не пить, предупредила дегустатор. По ее словам, вино может начать портиться при контакте с воздухом, бактериями, плесенью или дрожжами, что приводит к изменению аромата, структуры и вкуса.
"Оценка вина обычно строится на трех ключевых параметрах - цвете, аромате и вкусе. По цвету даже можно определить примерный возраст напитка: у белых вин со временем оттенок становится более темным и насыщенным, тогда как у красных, наоборот, светлеет", - рассказала дегустатор.
Аромат качественного вина также раскрывается поэтапно - сначала ощущаются первичные ноты, затем те, которые формируются в процессе работы винодела, и более сложные оттенки, возникающие при выдержке.
"Во вкусе главное - баланс алкоголя и кислотности", - резюмировала Гогелия.
