В России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза - РИА Новости, 24.03.2026
14:55 24.03.2026 (обновлено: 15:16 24.03.2026)
В России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза
Две новые взрослые вакцины против туберкулеза разрабатывают в России, сейчас они проходят разные фазы клинических исследований, сообщила главный внештатный... РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Две новые взрослые вакцины против туберкулеза разрабатывают в России, сейчас они проходят разные фазы клинических исследований, сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
«
"У нас есть вакцина БЦЖ, она защищает от тяжелых форм туберкулеза, но не защищает полностью от заболевания. Чтобы усилить действие вакцины БЦЖ, наши ведущие научные центры, это центр имени Гамалея и институт гриппа имени Смородинцева, разработали новые бустерные вакцины и сейчас их изучают на разных фазах клинических исследований", - сказала Васильева в ходе пресс-конференции в Москве.
Как следует из презентации специалиста, сейчас проводится третья фаза клинических исследований профилактической вакцины GamTBvac и завершились доклинические исследования лечебной вакцины GamLTBvac. Эти две инъекционные вакцины разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.
Также в НИИ гриппа имени Смородинцева разрабатывают векторную вакцину против туберкулеза. Сейчас завершена IIБ фаза клинических исследований, она будет вводиться интраназально.
Минздрав разрабатывает новый метод лечения туберкулеза
Вчера, 04:57
 
