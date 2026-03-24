В России разрабатывают две новые вакцины против туберкулеза
Две новые взрослые вакцины против туберкулеза разрабатывают в России, сейчас они проходят разные фазы клинических исследований, сообщила главный внештатный... РИА Новости, 24.03.2026
В России разрабатывают две новые взрослые противотуберкулезные вакцины
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Две новые взрослые вакцины против туберкулеза разрабатывают в России, сейчас они проходят разные фазы клинических исследований, сообщила главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
"У нас есть вакцина БЦЖ, она защищает от тяжелых форм туберкулеза, но не защищает полностью от заболевания. Чтобы усилить действие вакцины БЦЖ, наши ведущие научные центры, это центр имени Гамалея и институт гриппа имени Смородинцева, разработали новые бустерные вакцины и сейчас их изучают на разных фазах клинических исследований", - сказала Васильева в ходе пресс-конференции в Москве
Как следует из презентации специалиста, сейчас проводится третья фаза клинических исследований профилактической вакцины GamTBvac и завершились доклинические исследования лечебной вакцины GamLTBvac. Эти две инъекционные вакцины разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи.
Также в НИИ гриппа имени Смородинцева разрабатывают векторную вакцину против туберкулеза. Сейчас завершена IIБ фаза клинических исследований, она будет вводиться интраназально.