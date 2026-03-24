Эксперт призвала выпускать в России больше вакцин для домашних питомцев

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский рынок вакцин для животных сейчас активно проводит импортозамещение, но основные усилия направлены на создание препаратов для сельскохозяйственных животных, в то же время домашние питомцы тоже нуждаются в вакцинах и их выпуск нужно наращивать, рассказала РИА Новости генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

"Рынок действительно оказался в переходном периоде: идет постепенное импортозамещение вакцин для питомцев, но пока российские производители не вышли на нужные объемы, которые смогли бы удовлетворить все потребности рынка. Надо больше выпускать", - заявила она.

Колчанова напомнила, что развитие производства ветеринарных вакцин в России идет усиленными темпами: так, по данным Россельхознадзора , доля отечественных вакцин на внутреннем рынке за последние несколько лет увеличилась с 30% до 72,6%, а в 2022 году была введена ускоренная процедура их регистрации, благодаря чему на рынке появилось более 200 новых отечественных препаратов.

"Утверждена подпрограмма "Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения" для поддержки разработки новых лекарств, оказывается помощь в финансировании разработок. Но надо отметить, что основные усилия связаны с вакцинами для сельхозживотных", - добавила Колчанова.

"Хотя российские вакцины сегодня и есть, ветклиники отмечают, что получить их - настоящая проблема. В этих условиях серый рынок с вакцинами "в чемоданах" до сих пор существует, несмотря на все усилия властей", - пояснила глава союза.