"Был реально нетрезв": Вагнер "выжил" в России и стал лучшим легионером РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА бразильский форвард Вагнер Лав объявил в социальных сетях о завершении карьеры. Да-да, главный любимчик фанатов армейского клуба до сих пор играл на родине в местном клубе "Ретро". В субботу 41-летний нападающий проведет заключительный матч в карьере и затем войдет в тренерский штаб команды.

Это были славные 24 года

В карьере Вагнера, нет никаких сомнений, ЦСКА занимает особенное место. Хотя сколько клубов он сменил, не пересчитать: бразильские "Палмейрас", "Фламенго" и "Коринтианс", "Монако", а еще Китай, Турция, Казахстан, Дания... Как и в случае с большинством крутых легионеров, которыми богата история ЦСКА, бразилец так и не смог зажечь за пределами Российской премьер-лиги (РПЛ). А ведь и трофеи были, и со сборной взял два Кубка Америки.

Зато как феерил Вагнер Лав (он же Ваня, как ласково называли нападающего поклонники) в России: уходил и возвращался, терялся на поле, а потом объявлялся в самый нужный момент, почти не попадал в скандалы (хотя на штрафы за нарушение дисциплины раскошеливался частенько) и очаровывал не только болельщиков "красно-синих", но и тех, кто далек от армейской семьи и футбола в целом. Как же легко, непосредственно он предложил почеканить мяч Владимиру Путину на приеме в президентской резиденции!

Бразилец играл в футболке ЦСКА с 2004 по 2012 год, а потом и в 2013-м, ставшем для армейцев урожайным на трофеи. За 259 матчей он забил 124 гола, отдал 53 результативные передачи и взял 14 трофеев: Кубок УЕФА 2005 года, три золотые медали чемпионата России, а также шесть Кубков и четыре Суперкубка страны . Великое резюме для великого легионера.

« "Это была вишенка на торте. Именно победа в Кубке УЕФА позволила мне почувствовать - я там, где должен быть, мне тут рады, здесь я дома. Мне было комфортно со всеми. Я улыбчивый парень, экстраверт, жизнь у меня бьет ключом, и мне было там легко. Когда мы выигрывали матч или турнир, я праздновал, веселился, танцевал самбу... Русские приняли меня таким, какой я есть. Мне не пришлось ломать характер и приспосабливаться, чтобы стать своим. Когда я танцевал самбу или громко пел, местные не заморачивались, просто говорили: "Пускай. Он выйдет на поле и сделает свое дело". Хочу сказать спасибо за то, что приняли меня, позволили почувствовать себя счастливым". (Официальный сайт УЕФА)

Говорим спасибо не только за Кубок УЕФА

Разумеется, это самый большой триумф в карьере героя материала. В том лиссабонском финале Вагнер приговорил "Спортинг", забив уже в пустые ворота третий, похоронный мяч и внеся колоссальный вклад в завоевание первого еврокубка в истории нашего футбола. Но было еще немало крутых встреч и памятных моментов. Хет-трик "Лучу-Энергии" и победный мяч в дерби-2010 против "Спартака", покер "Москве" и шикарный гол в Лиге чемпионов "Интеру" в Милане (видео прикрепляем ниже), звание лучшего бомбардира розыгрыша Кубка УЕФА и сезона РПЛ.

Не забудем и о членстве в клубе Григория Федотова.

Сам же форвард признавался журналисту Нобелю Арустамяну, что самый классный матч за ЦСКА он провел в 2008 году, когда в принципиальном противостоянии в "Лужниках" со "Спартаком" Вагнер уже в первом тайме оформил хет-трик, а встреча в итоге завершилась разгромом — 5:1.

"Артист. Делает, что хочет"

Впрочем, не всегда отношения с ЦСКА были у Вагнера гладкими. Здесь дело и в поведении футболиста, который жил по своим правилам, и в усталости от сурового русского климата, к которому бразилец за столько лет так и не привык. Ну по родине тосковал, куда же без этого?

Разумеется, тренерам и руководству ЦСКА такой подход к выполнению обязательств не был по душе.

« "Очень талантливый, но чересчур самоуверенный, — отзывался о бразильце Валерий Газзаев в своей автобиографии. — Более сложных футболистов отыскать трудно. Для него не существует такого понятия, как дисциплина. Он настоящий артист: делает, что хочет. И наоборот — что не хочет, ни за что делать не будет. Приходилось держать в ежовых рукавицах. Неслучайно именно Вагнер стал рекордсменом по штрафам среди всех моих подопечных. Я знал, что стоит чуть ослабить контроль, как он найдет повод и умчится на родину на какое-нибудь торжество. Вызволить же его назад — задача не из легких. Один раз он слишком задержался в Бразилии. После этого был тяжелый разговор, я оштрафовал его на максимально возможную сумму и на будущее объяснил, что каждый день опоздания будет обходиться в гораздо большую сумму, чем остальным. Сумма была такая, что неординарный форвард больше не опаздывал".

Однако Ваню все равно любили. И прощали, несмотря на постоянные "косяки" после отпусков. Не в последнюю очередь из-за такого отношения и Вагнер с теплом вспоминает о своем пребывании в Москве, и в самом ЦСКА души не чают в лучшем легионере не только в своей истории, но и истории всего отечественного футбола.

« "Вагнера я взял в ЦСКА мальчишкой — в 19 лет, — говорил президент ЦСКА Евгений Гинер "Коммерсанту". — Я его пять лет учил, воспитывал, можно сказать, как сына. Он ко мне иначе как "папа" и не обращается. На днях слушал комментаторов, которые рассказывали о том, как Вагнер хотел в матче со "Спартаком" получить четвертую карточку, чтобы пораньше уйти в отпуск. Бред! Это все от незнания самого Вагнера. Откровеннейший, честнейший человек, он никогда не соврет. И если ему надо было бы уехать, он подошел бы к тренеру и сказал: "Отпусти меня". <…> А если опаздывает, признается: "Мне исполнился 21 год, я устроил большой день рождения. Четыре дня гуляли. У нас есть система штрафов, вот я привез деньги — вношу в кассу".

* * *

Напоследок вспомним еще одну веселую историю про Вагнера. Пару лет назад на шоу "Это футбол, брат" экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий сделал резонансное заявление, признавшись, что однажды бразильский нападающий вышел на матч… находясь в состоянии алкогольного опьянения! По словам брата Леши, Вагнер был "реально нетрезв". Он подошел к Леониду Слуцкому, на тот момент главному тренеру, и сказал, что не в состоянии играть. Что поразительно, бразильца стали уговаривать. И в итоге уговорили — Вагнер вышел на поле, оформил дубль ("один с правой забил, второй — с левой") и преспокойно попросил о замене.