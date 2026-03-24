В Узбекистане пресекли транзит гашиша в Россию под видом картошки

ТАШКЕНТ, 24 мар - РИА Новости. Пограничники и таможенники в Узбекистане пресекли попытку транзита 72 килограммов гашиша из Афганистана в Россию, замаскированного под картофель, сообщает пресс-центр службы госбезопасности (СГБ) республики.
По данным пресс-центра, на КПП "Термез-автомобильный" сотрудниками пограничных войск СГБ совместно с таможенниками был досмотрен грузовик MAN из Афганистана. В кузове машины находилась партия картофеля, однако при углубленной проверке выяснилось, что часть клубней - искусные муляжи.
"Внутри них был спрятан гашиш: всего обнаружено 222 брикета, замаскированных под клубни картофеля. Общий вес изъятого наркотического вещества составил 72 килограмма 300 граммов", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, груз предназначался для дальнейшей отправки в Россию. В настоящее время по данному факту ведутся следственные действия.
Через территорию Узбекистана проходит так называемый "северный маршрут" - путь поставки наркотиков из Афганистана в Россию и далее в страны Европы. По данным экспертов, особую тревогу вызывает рост контрабанды афганских каннабиноидов - гашиша и марихуаны, наряду с транзитом опиатов.
В Азербайджане пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Россию
