В России разработали устройство для защиты гражданских машин от дронов - РИА Новости, 24.03.2026
07:04 24.03.2026
В России разработали устройство для защиты гражданских машин от дронов
В России разработали устройство для защиты гражданских машин от дронов

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские разработчики создали устройство "ПРЕС-ВМ" для защиты гражданских автомобилей от дронов, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации "Ростех" разработал анти-БПЛА устройство "ПРЕС-ВМ", которое сочетает систему пассивной детекции и радиоподавления. Оно предназначено для защиты гражданского транспорта, работающего в потенциально опасных зонах. Компактный аппарат легко устанавливается на крыше даже легкового автомобиля и управляется с мобильных устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устройство работает в режиме пассивной детекции и может определять наличие радиосигналов в широком диапазоне частот в радиусе 360 градусов. При этом обеспечивается маскировка от радиолокационной разведки.
Встроенная функция перехвата видеосигнала позволяет устройству распознавать тип дрона, например, различать FPV, DJI и Autel, а также с высокой точностью обнаруживать источник опасности. Это защищает систему от реагирования на ложные цели. Кроме того, устройство способно одинаково эффективно работать в городе, деревне, поле или в лесу.
Как рассказали в пресс-службе, встроенная система подавления глушит частоты, наиболее распространенные среди операторов дронов, тем самым делая невозможным управление БПЛА.
Как отметил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук, слова которого приводит госкорпорация, угрозы гражданским транспортным средствам быстро эволюционируют, поэтому предприятие разрабатывает меры противодействия для транспорта, передвигающегося по опасным районам.
"Разработка испытана, в том числе в зоне боевого соприкосновения. Наши производственные мощности позволят гибко выполнить заказы как на небольшие, так и на крупные партии этого новейшего оборудования", - сказал Ляшук.
Уточняется, что прибор массой 15 килограммов способен работать в любую погоду при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов. Его можно легко закрепить на крыше автомобиля в обычном багажном кофре. Питается прибор от специальных аккумуляторов или от усиленного автогенератора.
