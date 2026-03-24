Спасатели определили место исчезновения подростков в Ульяновске

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Спасатели определили примерное место исчезновения двух подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске, сообщил журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам ГУМЧС России по региону Сергей Заболотный.
Спасатели ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске. Сообщение об их исчезновении поступило в ночь на понедельник. Для поисков используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Поисковики "Лизы Алерт" обследуют береговую линию, опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.
"Продолжается поиск двух пропавших несовершеннолетних. Место (исчезновения - ред.) уже примерно определено, будут проходить суда с органами внутренних дел, Следственным комитетом, спасатели, инспектора центра ГИМС главного управления МЧС России по Ульяновской области. Будем осматривать место. Запланировано проведение водолазных работ на предмет поиска пропавших", - сказал Заболотный на видео, которое разместило региональное ГУМЧС России в своем канале в Max.
Инспектор добавил, что глубина Волги на указанном месте достаточно большая - от 17 до 30 метров.
