Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Названа основная версия пропажи двух подростков в Ульяновске

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Двое подростков, которые переходили Волгу в Ульяновске и пропали, могли провалиться под лед, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Спасатели ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске . Сообщение об их исчезновении поступило в ночь на понедельник. Для поисков мальчиков используют воздушные подушки и квадрокоптеры. Поисковики "Лизы Алерт" обследуют береговую линию, опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.

"Провалились под лед", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос РИА Новости о приоритетной версии произошедшего с пропавшими мальчиками.