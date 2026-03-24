В Ульяновске след пропавших подростков потерян в 300 метрах от Волги
2026-03-24T13:10:00+03:00
В Ульяновске след двух пропавших подростков потерян в 300 метрах от Волги
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости.
След двух подростков, которые решили перейти Волгу в Ульяновске и пропали, теряется в 300 метрах от берега, там начинаются промоины, сообщила администрация Ульяновска в своем Telegram-канале.
В мэрии сообщили, что по камерам видеонаблюдения удалось частично восстановить картину произошедшего с подростками, которые вечером 22 марта решили перейти Волгу и пропали. Примерно с 19.00 мск до 20.00 мск двое подростков, похожих по описанию на пропавших, находились на автобусной остановке "улица Заречная" в сторону центральной части города". С 19.03 мск по 19.51 мск через остановку проехали четыре автобуса, однако мальчики не сели ни в один автобус, а отправились на Волгу.
"В 21.08 (20.08 мск - ред.) их зафиксировала камера на дамбе на Нижней террасе. Далее по их следам на снегу путь отслеживался с помощью квадрокоптера. Примерно в 300 метрах от правого берега Волги след был потерян. В этих местах начинаются промоины", – рассказал начальник МБУ "Управление гражданской защиты" Андрей Тамбовский.
По данным начальника управления образования Светланы Куликовой, до того, как пойти к Волге, один из мальчиков позвонил маме. Она велела им подождать сестру на машине. В следующем сообщении от подростков было указано, что они идут по льду реки.