В Ульяновске след пропавших подростков потерян в 300 метрах от Волги

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. След двух подростков, которые решили перейти Волгу в Ульяновске и пропали, теряется в 300 метрах от берега, там начинаются промоины, сообщила администрация Ульяновска в своем Telegram-канале.

В мэрии сообщили, что по камерам видеонаблюдения удалось частично восстановить картину произошедшего с подростками, которые вечером 22 марта решили перейти Волгу и пропали. Примерно с 19.00 мск до 20.00 мск двое подростков, похожих по описанию на пропавших, находились на автобусной остановке "улица Заречная" в сторону центральной части города". С 19.03 мск по 19.51 мск через остановку проехали четыре автобуса, однако мальчики не сели ни в один автобус, а отправились на Волгу.

"В 21.08 (20.08 мск - ред.) их зафиксировала камера на дамбе на Нижней террасе. Далее по их следам на снегу путь отслеживался с помощью квадрокоптера. Примерно в 300 метрах от правого берега Волги след был потерян. В этих местах начинаются промоины", – рассказал начальник МБУ "Управление гражданской защиты" Андрей Тамбовский.