Ульянов назвал условие для размещения инспекторов МАГАТЭ на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Размещение инспекторов МАГАТЭ на иранской АЭС "Бушер" возможно только после приглашения от Тегерана, но инспекторы не должны становиться "живым щитом", заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.