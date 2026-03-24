МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Финляндия становится все более опасным государством из-за своей антироссийской политики, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Будьте готовы, Финляндия постепенно становится более опасной из-за политики действующей власти против России", — написал он в социальной сети X.
Так он прокомментировал репортаж Bloomberg о подготовке своей страны к возможной войне с Россией.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.