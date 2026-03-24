"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь - РИА Новости, 24.03.2026
08:00 24.03.2026 (обновлено: 08:03 24.03.2026)
"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь
"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь - РИА Новости, 24.03.2026
"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь
Война на Ближнем Востоке грозит обернуться масштабным продовольственным кризисом. Затруднения с транспортировкой сырья для производства удобрений совпали с... РИА Новости, 24.03.2026
ормузский пролив
россия
ближний восток
европарламент
удобрения
спг
нефть
ормузский пролив
россия
ближний восток
в мире, ормузский пролив, россия, ближний восток, европарламент, удобрения, спг, нефть, санкции в отношении россии
В мире, Ормузский пролив, Россия, Ближний Восток, Европарламент, удобрения, СПГ, Нефть, Санкции в отношении России
"Припасы на исходе". Иран заполучил еще один козырь

Ради: из-за войны в Иране цены на удобрения могут вырасти на 15-20%

© REUTERS / Hamad I MohammedВоеннослужащий ВМС США в Ормузском проливе
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Военнослужащий ВМС США в Ормузском проливе
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости, Надежда Сарапина. Война на Ближнем Востоке грозит обернуться масштабным продовольственным кризисом. Затруднения с транспортировкой сырья для производства удобрений совпали с началом посевной кампании в Северном полушарии. Что ждет мировой рынок и какие страны могут остаться без урожая — в материале РИА Новости.

Ключевой элемент

Вслед за ростом цен на топливо мировой рынок ждет значительное подорожание удобрений. Из-за конфликта на Ближнем Востоке сотни тысяч тонн мочевины, серы и фосфатов не могут покинуть Персидский залив. По данным аналитической компании Kpler, сейчас там заблокировано около 20 судов.
"Через Ормузский пролив проходит до 46 процентов мировых поставок серы, 30 процентов карбамида и 21 — аммиака. И если блокировка затянется более чем на две-три недели, мы получим не временный дисбаланс, а структурный дефицит с риском роста цен на удобрения еще на 15-20 процентов", — отмечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
© AP Photo / Orlin WagnerРазгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© AP Photo / Orlin Wagner
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити, США
Сказываются и сложности с поставками энергоносителей. Нефть и природный газ необходимы для производства азотных, фосфорных и комплексных удобрений. Поэтому продовольственный рынок будет остро реагировать на рост цен и нехватку голубого топлива и черного золота.
В довершение всего ситуация с Ормузским проливом накладывается на критически важный период — весеннюю посевную кампанию в Северном полушарии, указывает Ради. "Рост цен на удобрения на 40 процентов и логистических издержек на 30-50 уже закладывается в себестоимость урожая 2026 года. Да и риск вторичного скачка цен на зерно и масличные культуры во втором полугодии вполне реален", — комментирует он.

Слабое звено

Фактическая блокада Ормузского пролива может вылиться в нехватку продовольствия на мировом рынке, предупреждает глава евродипломатии Кая Каллас.
"Глобальный рынок устроен так, что физически удобрений в мире хватает, но логистика и доступ к ним распределены крайне неравномерно. Россия, Китай и частично Марокко могут компенсировать часть выпадающих объемов, но не мгновенно. Поэтому стоит говорить не о глобальном дефиците, а о рисках локальных нехваток и ценовых скачков", — поясняет заместитель директора компании стратегического консалтинга "АРБ Про" Роман Копосов.
В зоне риска в первую очередь рынки с высокой зависимостью от импорта и ограниченными финансовыми возможностями. Среди них страны Африки южнее Сахары, часть Юго-Восточной Азии и Латинская Америка. В наиболее безопасной позиции Россия и Китай — благодаря собственной производственной базе. А вот зависимый от импорта Евросоюз действительно в особенно уязвимом положении, отмечает аналитик.
Депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани также выразил глубокую озабоченность и предупредил, что нарушения поставок удобрений напрямую коснутся европейских фермеров, а значит, и потребителей.
Локальная химическая промышленность сильно пострадала от энергетической политики ЕК и принудительного отказа от российских поставок. Минеральные добавки приходится покупать за рубежом. Но ближайшие крупные поставщики — Россия и Белоруссия — под санкциями.
© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая пшеницы на поле
Уборка урожая пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Уборка урожая пшеницы на поле
"Прекращение этих поставок без надежной альтернативы было опрометчивым решением — точно так же, как мы видим в случае с критически важными минералами. Результат: сегодня, если Ормузский пролив будет закрыт, если будут нарушены судоходные пути в Персидском заливе, Европа окажется в двойном затруднении — как в энергетическом, так и в сельскохозяйственном отношении", — подчеркнул Мариани. По его словам, хуже всего то, что пока в ЕС нет последовательной стратегии по преодолению кризиса.
А в Германии вслед за регуляцией цен на топливо готовятся обсуждать пакет мер по борьбе с продовольственной инфляцией, сообщает газета Rheinische Post. Рабочая группа из представителей правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ рассмотрит возможность запуска программы экстренной поддержки для немецких производителей удобрений, а также налоговые льготы в продовольственной сфере.
Естественная реакция

Тем временем США еще в конце прошлой недели вывели из-под санкций белорусскую калийную отрасль. Александр Лукашенко рассказал, что американцы очень заинтересовались белорусскими удобрениями.
У российских производителей дела тоже идут неплохо. На прошлой неделе акции "ФосАгро" и "Акрона" прибавили по восемь-девять процентов и обновили исторические максимумы. "И это не просто спекулятивная реакция на геополитические новости. Рост отражает фундаментальный пересмотр логистических цепочек", — уверен Ради.
Копосов уточняет, что это закономерная реакция на структурный риск. "Рынок просто закладывает премию за надежность поставок, а Россия находится в сильной позиции благодаря собственной сырьевой базе, особенно по фосфатам и газу, отстроенной логистике вне узких мест, таких как Ормузский пролив, а также уже сформированным каналам поставок в Азию, Латинскую Америку и частично в Африку", — объясняет он.
© РИА Новости / Виталий ТимкивАзотные удобрения на балкерном терминале
Азотные удобрения на балкерном терминале - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Азотные удобрения на балкерном терминале
Однако рост акций российских компаний — пока неустойчивый тренд, считают эксперты. Деэскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать коррекцию. Тем не менее в среднесрочной перспективе отечественные производители все равно остаются в плюсе: рынок глобально дефицитный, а на ввод новых мощностей для производства удобрений требуется время.
 
В миреОрмузский проливРоссияБлижний ВостокЕвропарламентудобренияСПГНефтьСанкции в отношении России
 
 
