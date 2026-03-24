02:39 24.03.2026
МИД Приднестровья потребовало изъять новые учебники по истории в Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости. Приднестровье требует изъять новые учебники по истории в Молдавии, заявил в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение в связи тем, что в молдавских учебниках для 12-х классов "История румын" присутствует героизация нацизма. Еврейская община Молдавии настаивала на изъятии учебников и даже готова была профинансировать их переиздание, но министерство образования страны от этого отказалось. Теперь проблема выявлена не только в учебнике для выпускных классов, но и в учебниках для девятиклассников.
"Подчеркну, что не только мы настаиваем на необходимости изъятия из образовательной системы Республики Молдова этих учебников. Данное требование поддерживается консолидированной позицией еврейских общин Приднестровья и Молдовы, центрами сохранения памяти Холокоста Яд ва-Шем (Иерусалим), Эли Визеля (Бухарест), многими другими организациями и учеными", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что в Молдавии давно поднаторели в исторических инсинуациях.
"Поэтому в школьных учебниках для 9 и 12 классов Антонеску – не нацистский палач и пособник Гитлера, а "грамотный администратор", советские воины-освободители, спасшие Европу от фашизма, – это "оккупанты", а память о Холокосте полностью искажается", - добавил Игнатьев.
